歐風童話主題...屏東聖誕節雙主燈搶先看 還有19米高聖誕樹

「2024屏東聖誕節」11月23日點燈，今年以「歐風童話」為主題，推出雙主燈，展示18組大型燈飾、6項主題活動與周末限定飄雪秀，屏東公園打造成「南台灣最大童話世界」，首次將燈飾範圍擴展至屏東火車站周邊，還有最高19米耶誕樹。屏縣府表示，燈區一路熱鬧到明年元旦。

今晚試燈，不少鄉親們到屏東公園搶先欣賞，泡泡機噴出白色泡泡飄散空中，彷彿雪花般落下，孩子們在雪景中雀躍奔跑，大人們忙著拍照留念，歡笑聲此起彼落，多組美麗燈飾，讓鄉親直呼，「雙主燈非常創新，很有耶誕溫馨氣氛，小孩一定會很喜歡」

「每一處都是精彩打卡點，絕不能錯過！」縣府傳播暨國際事務處表示，今年燈飾以「歐風童話」為主題設計，自屏東火車站延伸至主場域屏東公園，18組繽紛燈飾，更首創雙主燈，屏東公園主燈「聖誕童話屋」與屏東火車站主燈「聖誕村」，搭配燈光秀定時展演，讓搭乘大眾運輸或開車到訪屏東的旅客們，進入屏東市就能感受濃厚節慶氛圍。

傳播處說，今年燈區規模比往年更盛大，燈飾範圍擴展至周邊街道，包括民族路及逢甲路長達1000公尺金色大道、永福路及民生路人行道上5組聖誕打卡裝置，更串聯超過50家特色攤商，在中華路、第一銀行打造如童話般的歡樂聖誕村。多組璀璨迷人燈飾，11月23日起每晚17時30分至22時，持續點燈至明年1月1日。

縣府表示，活動期間每晚18點至22點分別有5區不同型態燈光秀輪番展演，屏東火車站站前廣場主燈「聖誕村」，每15分鐘一次燈光秀，以浪漫雪花球迎接每個離鄉遊子歸來；屏東公園主燈「歡樂童話屋」燈光秀，則為每30分鐘一次，小屋咕咕鐘為鄉親帶來一段愉悅音樂展演。

其中，屏東公園內還有每3分鐘展演一次「恬然入夢」、每5分鐘展演一次「松鼠公爵城堡」以及每10分鐘展演一次「奇幻夢遊」等精彩燈飾不容錯過。

中華路將在11月23、24日舉辦「中華一條街市集」，集結文創手作、童趣玩具、特色美食及手作甜點等超過50攤特色攤位，還有活動期間每周六、日有大家最期待下雪光雕秀，也結合最夯韓國拍貼機，免費提供限量拍攝，留下美好記憶，特地設4間特色賣店，販售熱可可、造型馬林糖、法式鹹派及可麗露等各式甜蜜美食，暖暖熱飲搭配甜點，讓溫馨的夜晚裡增加濃厚耶誕氛圍。