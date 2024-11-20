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屏縣打造「童話聖誕村」 屏東公園11/23點燈

中央社／ 屏東縣20日電

屏東縣政府打造「童話聖誕村」，今年以「歐風童話」為主題推出雙主燈，將於屏東公園展示18組大型燈飾、6項主題活動與週末限定飄雪秀，11月23日盛大點燈。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，今年耶誕節燈飾以「歐風童話」為主題設計，自屏東火車站延伸至主場域屏東公園，總計18組繽紛燈飾外，這次首創雙主燈，屏東公園主燈「聖誕童話屋」與屏東火車站主燈「聖誕村」，搭配燈光秀定時展演，讓搭乘大眾運輸或開車到訪屏東的旅客，一進入屏東市就能感受到濃厚節慶氛圍，「每一處都是精彩打卡點，絕不能錯過」。

傳播處說，今年燈區規模比往年更加盛大，不僅將燈飾範圍擴展至周邊街道，包括民族路及逢甲路長達1000公尺的金色大道、永福路及民生路人行道上5組耶誕打卡裝置，更串聯超過50家特色攤商，在中華路、第一銀行打造如童話般的歡樂「聖誕村」。多組璀璨迷人燈飾，將於11月23日起每晚5時30分至10時，持續點燈至明年1月1日。

活動期間每晚6時至10時分別有5區不同型態燈光秀輪番展演，屏東火車站站前廣場主燈「聖誕村」，每15分鐘1次燈光秀，以浪漫雪花球迎接每個離鄉遊子歸來；屏東公園主燈「聖誕童話屋」燈光秀，則為每30分鐘1次，小屋的咕咕鐘都會為鄉親帶來1段愉悅音樂展演。其中屏東公園內還有每3分鐘展演1次「恬然入夢」、每5分鐘展演1次「松鼠公爵城堡」以及每10分鐘展演1次「奇幻夢遊」。

縣府將於11月23至24日在中華路舉辦「中華一條街市集」，集結文創手作、童趣玩具、特色美食及手作甜點等特色攤位，活動期間每週六、日有下雪光雕秀，以及耶誕老公公歡樂遊行派對隨機發放驚喜；屏東公園內也結合時下最夯韓國拍貼機，免費提供限量拍攝；另設置4間特色賣店，販售熱可可、造型馬林糖、法式鹹派及可麗露等各式甜蜜美食。活動詳情可至屏東聖誕節官方網站查詢。

屏東縣政府 火車站 燈飾

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