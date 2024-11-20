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經歷解約風波 金門金沙停車場及運動場再開工

中央社／ 金門20日電

金門縣規劃興建金沙國小停車場運動場，但施工廠商工程進度落後，縣府在去年8月決定終止契約，並重新規劃工程；工程今年9月完成決標，今天在金沙國小舉行開工典禮。

金沙國小地下停車場及運動場興建工程曾在民國111年開工，但施工廠商因土質過硬無法進行工程等問題，導致工程進度落後，金門縣政府在112年8月決定與廠商終止契約，並重新規劃工程，今年9月已完成決標並開工；「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館興建工程」開工祝禱典禮今天上午在金沙國小舉行。

金門縣長陳福海表示，金沙國小地下停車場及運動場館對金沙是重大民生工程，前案做得不是很順遂，經過縣府團隊梳理盤整後，期待與設計單位、施工廠商共同合作完成工程。此外，第2期工程將新建幼兒園，目前已在規劃設計，最快明後年動土。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允說，金門車輛每年都在快速增加，相信地下停車場的建立能有效解決金沙地區停車問題；未來政府將成立運動部，其中也很重視全民運動，金沙建立全民運動館並推廣全民運動能夠增進國人健康，期待工程能如期、如質完工。

金門縣工務處透過新聞稿表示，這次工程總經費新台幣3億8500萬元，中央補助1億9411萬元。工程在今年9月20日完成決標，由禾宏營造股份有限公司承攬施工，包含地下1層停車場能提供54個車位，及地上2層全民運動館設施。工程在今年11月13日正式開工，工期預定730天，預計115年12月竣工。

停車場 運動 金門

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