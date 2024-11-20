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馬祖語國家語言生活節 30日起南竿登場

中央社／ 連江縣20日電

首屆馬祖國家語言生活節，將於30日至12月1日於馬祖民俗文物館舉辦，透過國家語言展演、特色市集等活動，讓馬祖語融入日常生活。

主辦單位馬祖青年發展協會今天發布新聞稿指出，首屆「閩東隆咚冬東懂——馬祖語國家語言生活節」將於11月30日至12月1日在馬祖民俗文物館舉辦，並為全縣首次以華語與馬祖語雙語主持的活動，推廣在地語言文化外，也讓國家語言之一的馬祖語（閩東語）跳脫正式場域。

馬祖青年發展協會指出，生活節現場安排多場語言表演，包括馬祖人氣民歌組合「二分熟」、入圍金曲最佳新人獎的台語樂團「裝咖人」、客語金曲歌王羅文裕、從馬祖發跡的知名YouTuber許靜芳等，台語、客語、馬祖語的不同語言碰撞，向民眾展示國家語言的各種可能性。

此外，主辦單位還邀請馬祖話推廣YouTuber「掐米老師」，與在地文史工作者游桂香共同為小朋友說故事，以及東引鹹味島合作社蔡沛原與八德龍山好王劉詠心的設計師對談等，以不同視角傳達馬祖文化。

馬祖青年發展協會表示，本次語言生活節核心目的，是讓馬祖語不再侷限於學校教育或正式表演場合，透過音樂、美食、市集闖關等多元形式，讓來場民眾能自然應用馬祖語，強化對母語自信。

至於國家語言「正名」問題，馬祖青年發展協會透過新聞稿強調，對馬祖人而言，「閩東」是個既熟悉又帶有矛盾的詞彙，馬祖語與大陸閩東地區的福州語，已因時間空間區隔有微妙不同，閩東語既不能以福州語代稱，「馬祖話」又略嫌不夠格，此一尷尬狀態，正是語言文化中值得探索與討論議題。

國家語言 青年 馬祖

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