屏東縣府助取景 樂見「餘燼」入圍金馬5大獎

屏東出身的金馬獎最佳導演鍾孟宏，新作「餘燼」部分場景在屏東取景，屏東縣政府協助行政程序。「餘燼」入圍今年金馬獎5項大獎，縣府喝采同時也向世界影視團隊招手。

鍾孟宏多次獲金馬獎，曾以「第四張畫」獲最佳導演，「陽光普照」獲最佳劇情長片、導演等，「瀑布」獲最佳劇情片、原著劇本等。「瀑布」後再推新片「餘燼」，入圍今年第61屆金馬獎5項大獎。該片部分場景在屏東取景，縣府協助拍攝。

屏東縣長周春米今天表示，縣府資源雖然有限，但一直很重視影視產業，由專人負責影視協拍提供行政服務，例如陪同劇組勘景、協調向場地主管單位申請，讓過去繁鎖且不同對口單位的行政程序得以簡化，解決許多拍攝團隊困擾。

周春米說，為屏東子弟傑出表現喝采，也預祝「餘燼」在金馬盛宴上滿載而歸，並廣邀全台觀眾進戲院支持優秀國片。

屏東傳播暨國際事務處新聞稿表示，鍾孟宏自幼在屏東長大，對於從小生長環境的自然純樸，有著深刻印象，這次返鄉在佳冬鄉及新埤鄉取景拍攝，勘景足跡更走遍老家鄉間小路。而創作「餘燼」也讓鍾孟宏在導演生涯中重新面對自己作品，讓他把喜歡的類型電影以及對家鄉土地認知作結合。他也對縣府相關單位協助讓電影順利完成表達謝意。

傳播處指出，「餘燼」拍攝地點遍及屏東、高雄、彰化、台中、台北、基隆及美國等地，去年6月「餘燼」劇組向縣府提出協拍申請後，縣府協助相關行政作業，包括申請警局分駐所、舊型警車支援等，如今該片上映後受到各界高度期待及好評，縣府也替國片市場發展感到開心。

傳播處說，縣府成立影視協拍單一窗口已將近10年，迄今已協助超過百餘劇組在屏東完成拍攝工作，近期更有甫獲第59屆電視金鐘獎6項大獎的戲劇「有生之年」，公視旗艦大戲「聽海湧」、國片「成功補習班」、「夏日檸檬草」等來屏東拍攝，金馬金鐘劇組青睞加持，透過鏡頭讓更多人看見不一樣的屏東。歡迎全世界旅客及影視團隊到屏東深度旅遊及取景拍攝。

「餘燼」11月15日全台上映，以台灣白色恐怖時期為背景，採用歷史結合懸疑片敘事形式，巧妙交織1956年和2006年兩個時空，通過不同角度陳述白色恐怖歷史傷痕。