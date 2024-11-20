欠薪！高雄餐飲品牌勞資糾紛 勞工局：陸續受理爭議調解

高雄1間連鎖餐飲品牌，爆出員工遭欠薪。高雄市勞工局今天表示，至今已陸續受理該品牌相關企業勞工申請勞資爭議調解5案、11人，其中2案、5人調解成立，3案依程序調解中。

有員工在網路指出，高雄1間連鎖餐飲品牌積欠員工多月薪水，有員工已向勞工局申訴，希望討回辛苦錢。業者今天接受媒體訪問表示，公司正引進新的投資策略夥伴，進行品牌重塑、內部人員整頓，會再陸續營業。

對此，高雄市勞工局今天回應表示，勞工局至今已陸續受理該品牌相關企業勞工申請勞資爭議調解5案、11人，其中2案、5人調解成立，3案依程序調解中。

勞工局表示，將通知雇主依調解方案給付工資，若仍未依限給付，依法可處雇主新台幣2萬元至100萬元罰鍰。勞工局也呼籲勞工，如有勞動權益受到侵害情事，可向勞工局申訴或申請爭議調解，以保障應有權益。