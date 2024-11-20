高雄流行音樂中心下酒祭活動 「黑白大廚」人氣廚師現身露一手

韓國料理實境秀「黑白大廚」席捲全球，高雄流行音樂中心搶搭熱潮，下酒祭活動首度邀請實境秀獲人氣的學餐名家廚師李美英來台大顯身手，現場烹飪經典韓食，以限時限量供民眾嚐鮮試吃。

高流指出，今年下酒祭活動與韓國合作，其中亮點之一就是黑白大廚人氣廚師李美英，由於她是素人，與其他參賽者不同，並沒有經營餐廳，這次她來高雄烹飪韓國代表經典美食，民眾將有機會吃到韓國米其林三星主廚安成宰都讚嘆的獨特料理。

高流表示，李美英曾在韓國慶尚南道梁山地區下北小學服務15 年，在廚師生涯中，用心對待每道料理，讓她的料理充滿溫度，在黑白大廚以「回憶起童年的味道」創作料理，獲得評審高度評價，參加韓國綜藝及韓國知名美食家YT節目，人氣很高很受歡迎。

另同時規畫市集美食，邀集台式酒吧純愛小吃部、巷宮刈包、釜山道地的熟成烤五花肉料韓男、春日糖餅，宜蘭的路邊烤肉wildbbq、雲林瓜吃泡菜、嘉義嘉憶香炭烤玉米、台南花生人Peanut bread及韓式燒酒館KiDo等，以及多間高雄韓式料理代表都將出攤，總計超過50個台、韓品牌。