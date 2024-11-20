快訊

北分署長霸凌案立委要求負責 勞長何佩珊：我可以離開啊

加密貨幣、假冒名人都有！5種網路詐騙易上當 Google曝防詐小撇步快存

北分署長謝宜容霸凌案延燒 勞長何佩珊：記兩大過並停職

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄流行音樂中心下酒祭活動 「黑白大廚」人氣廚師現身露一手

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高流主辦下酒祭活動都有外國特色樂團演出，為活動帶來異國音樂饗宴。圖／高流提供
高流主辦下酒祭活動都有外國特色樂團演出，為活動帶來異國音樂饗宴。圖／高流提供

韓國料理實境秀「黑白大廚」席捲全球，高雄流行音樂中心搶搭熱潮，下酒祭活動首度邀請實境秀獲人氣的學餐名家廚師李美英來台大顯身手，現場烹飪經典韓食，以限時限量供民眾嚐鮮試吃。

高流指出，今年下酒祭活動與韓國合作，其中亮點之一就是黑白大廚人氣廚師李美英，由於她是素人，與其他參賽者不同，並沒有經營餐廳，這次她來高雄烹飪韓國代表經典美食，民眾將有機會吃到韓國米其林三星主廚安成宰都讚嘆的獨特料理。

高流表示，李美英曾在韓國慶尚南道梁山地區下北小學服務15 年，在廚師生涯中，用心對待每道料理，讓她的料理充滿溫度，在黑白大廚以「回憶起童年的味道」創作料理，獲得評審高度評價，參加韓國綜藝及韓國知名美食家YT節目，人氣很高很受歡迎。

另同時規畫市集美食，邀集台式酒吧純愛小吃部、巷宮刈包、釜山道地的熟成烤五花肉料韓男、春日糖餅，宜蘭的路邊烤肉wildbbq、雲林瓜吃泡菜、嘉義嘉憶香炭烤玉米、台南花生人Peanut bread及韓式燒酒館KiDo等，以及多間高雄韓式料理代表都將出攤，總計超過50個台、韓品牌。

高流說明，下酒祭12月7、8兩日在高流海風廣場登場，每天下午3時至晚間10時，主打韓國原創物產及質感台韓下酒菜品牌，除學餐名家李美英烹飪經典韓食，還有韓國文化體驗，重現韓國路邊美食布帳馬車場景，以及10組台韓樂團的演出，活動免費參加。

高雄流行音樂中心下酒祭活動邀請「黑白大廚」韓籍學餐名家廚師李美英來台秀一手。圖／高流提供
高雄流行音樂中心下酒祭活動邀請「黑白大廚」韓籍學餐名家廚師李美英來台秀一手。圖／高流提供

料理 美食

延伸閱讀

爆餡泡芙、可頌蛋塔都來了！高雄實力派「烘焙名店」快閃台北、台中　爆紅「羅馬生乳包、維也納軟法」全吃得到

高雄婦人打9通110狂譙員警 警方勸不聽氣炸送法辦

美債ETF有人氣 國泰00687B期貨11月新上架

台股 ETF受益人1,011萬續高 這3檔今年來人氣前三大

相關新聞

高雄流行音樂中心下酒祭活動 「黑白大廚」人氣廚師現身露一手

韓國料理實境秀「黑白大廚」席捲全球，高雄流行音樂中心搶搭熱潮，下酒祭活動首度邀請實境秀獲人氣的學餐名家廚師李美英來台大顯...

陳光復出席「天祥營區」落成啟用典禮 見證國軍現代化新里程

澎湖縣長陳光復今天上午受邀出席陸軍一支部興安專案「天祥營區」落成啟用典禮，由澎防部指揮官郭俊德中將主持，並邀請澎湖縣長陳...

影／伯大尼創辦人宣教士兒睽違6年來台 「台灣是第二個家」

屏東伯大尼之家創辦人挪威宣教士、牧師蘇超生的兒子蘇但以理，睽違6年後再度來到台灣，今走訪屏東伯大尼，這是他小時候成長地方...

高雄居服員誤泡鹼水 中風婦不慎喝下引發胃發炎

高雄鄭姓婦人向媒體投訴，申請張姓居服員到府居家照護，張員在她習慣喝水鋼杯裡泡鹼水，導致她誤飲，就醫檢查有胃發炎、胃潰瘍等...

高鐵南沿選高雄案？ 陳其邁：交通部還會辦說明會

近日高鐵南延案「高雄案」呼聲高，但根據鐵道局內部資料，高雄案將在高雄車站兩側明挖覆蓋2.8公里，讓地方商家擔心交通黑暗期...

高雄市立醫院長照據點少「缺乏失智宣導」 議員轟失職

高雄市目前有9間市立醫院，配合中央長照2.0，市立醫院共設置53處長照C據點，但議員指出市區醫院如民生、凱旋醫院僅有2、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。