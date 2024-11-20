陳光復出席「天祥營區」落成啟用典禮 見證國軍現代化新里程

澎湖縣長陳光復今天上午受邀出席陸軍一支部興安專案「天祥營區」落成啟用典禮，由澎防部指揮官郭俊德中將主持，並邀請澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁議長等人一起見證國軍居住環境提升的重要時刻。陳光復說，看到國軍弟兄姊妹擁有全新且現代化的宿舍與訓練設施，感到由衷欣慰，並祝福澎防部部運昌隆。

據了解，天祥營區營舍多為1960年建造完成，因使用年限已逾，設施老舊，居住品質不佳，故納入「興安專案」計畫內。此次工程歷時4年，在今年順利完工，包括新建生活大樓、聯合餐廳、會客室暨待命班室，以及三級保修廠、聯合機房、辦公室等12項建築設施，為國軍官兵打造現代化、專業、安全的訓練環境。

今天的天祥營區落成啟用典禮活動，由澎防部官兵戰鼓及舞獅社實施開場表演，在鑼鼓喜慶聲中揭開剪綵序幕，隨著司儀禮讚賀詞引導，與會嘉賓們一同進行剪綵儀式，正式宣告天祥營區落成啟用。

活動安排嘉賓參觀官兵寢室與相關生活設施，官兵室內冷氣空調與獨立衛浴，一桌一床一櫃的寬敞空間，人性化的空間改善措施，均讓來賓們耳目一新、備感肯定。

澎湖縣長陳光復表示，天祥營區承載著澎湖重要的歷史記憶，見證了澎湖作為要塞基地的輝煌歷程。該營區在國民政府遷台初期建造，是澎湖最早的一批兵舍，曾是連級官士兵活動的重要場所。

澎湖縣長陳光復說，經過拆除重建的天祥營區，不僅延續了這份歷史傳承，更彰顯國軍現代化與專業化的進程，提供更完善的環境，讓官兵能在專業、安全的條件下，全力投入訓練與任務執行。