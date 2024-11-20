興安專案澎湖天祥營區啟用 提升官兵住宿環境

國防部興安專案的澎湖「天祥營區」，今天落成啟用，讓澎湖防區官兵擁有全新且現代化的營舍，能夠全力投入訓練與任務執行。

澎湖防衛指揮部表示，國防部整建國軍老舊營舍，自民國106年起推動興安專案，澎湖防區有4處營舍全面整建，提升住宿環境，落實照顧官兵，其中五德與天祥2處營舍先後完工，虎井與九地營舍可望在年底或明年初完工。

澎湖防衛部所轄「天祥營區」今天落成啟用，澎湖防衛指揮部指揮官郭俊德中將、澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁等人，在鎮疆戰鼓與舞獅下剪綵，揭開全新的營舍大樓。

陳光復指出，天祥營區承載著澎湖重要的歷史記憶，見證澎湖作為要塞基地的輝煌歷程，營區是國民政府遷台初期建造，是澎湖最早的一批兵舍，曾是連級官士兵活動的重要場所。今天重建完成，不僅延續了這份歷史傳承，更彰顯國軍現代化與專業化的進程，提供更完善的環境，讓官兵能在專業、安全的條件下，全力投入訓練與任務執行。

陳光復強調，國軍是國家穩定與發展的堅強基石。澎湖作為台灣海峽的戰略要地，肩負著守護國土與維護和平的重要責任，尤其在兩岸當前緊張的局勢下，國軍的駐守與戰備更顯關鍵，感謝國軍官兵長期以來的辛勤付出，讓國家得以穩步前行、人民得以安居樂業，同時也感謝所有參與天祥營區改建工程的相關單位與人員，為國軍建設新家園盡心盡力。

澎防部表示，天祥營區自109年起興工，歷時4年完工，包括新建生活大樓、聯合餐廳、會客室暨待命班室，以及三級保修廠、聯合機房、辦公室等12項建築設施，為國軍官兵打造現代化、專業、安全的訓練環境。