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影／伯大尼創辦人宣教士兒睽違6年來台 「台灣是第二個家」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東伯大尼之家創辦人蘇超生的兒子蘇但以理（右五）睽違6年再度來到台灣，走訪伯大尼之家，與院生們互動一起餵羊。記者劉星君／攝影
屏東伯大尼之家創辦人蘇超生的兒子蘇但以理（右五）睽違6年再度來到台灣，走訪伯大尼之家，與院生們互動一起餵羊。記者劉星君／攝影

屏東伯大尼之家創辦人挪威宣教士、牧師蘇超生的兒子蘇但以理，睽違6年後再度來到台灣，今走訪屏東伯大尼，這是他小時候成長地方，與當時小兒麻痺患者小朋友一起生活，今天兒時玩伴也現身，和老友們憶當年，蘇但以理說，「我是挪威人，台灣是我第二個家」。

蘇但以理是院生們口中的「蘇哥哥」，院生們也畫畫送給蘇但以理。屏東伯大尼之家督導李韻珊說，伯大尼之家現面臨嚴重缺工，有超過100名特殊需求孩子們等待接受教養，政府規定教養人力比，6個學生要1個特教老師，40個要1個護理師，50個要1個社工師。屏東農業縣，缺工更嚴重，也希望大家能一起加入照顧團隊，這群孩子們，可愛又單純，照顧他們的生命充滿意義，約還需要30名人力。

屏東伯大尼之家由挪威宣教士、牧師蘇超生創建，創建三年後，蘇超生的妻子帶著一兒一女搭了兩個月的船，來到台灣生活，當時蘇但以理才9歲，在台灣陸續待了7年，當時是伯大尼兒童之家，收容小兒麻痺患者孩子。

蘇但以理跟收容的小兒麻患者孩子們一起長大，也學會說中文。68歲蘇但以理這次來台待15天，走訪伯大尼之家，今天他好久不見兒時玩伴現身，回憶起小時候點滴。蘇但以理說，當年他跟媽媽、姊姊，搭船來到台灣，父親當時買地創建伯大尼之家，當時收容小兒麻痺孩子們，現今伯大尼照顧特殊孩童。

兒時玩伴60歲王燕琨說，6歲到12歲在伯大尼生活，跟「蘇哥哥」相處，記得蘇哥哥小時候養蛇，那個年代，養蛇是怎麼可能的事情。他在伯大尼學習到國外開放，不受拘束，勇於挑戰與獨立精神，深刻影響他，不因身體障礙，而侷限自我，他也挑戰潛水，上山下海，野外露營、飛飛行傘都拿不倒他。

屏東伯大尼之家創辦人蘇超生的兒子蘇但以理（左）睽違6年再度來到台灣，走訪伯大尼之家，小時候在這裡長大，伯大尼院生也畫畫送給他。記者劉星君／攝影
屏東伯大尼之家創辦人蘇超生的兒子蘇但以理（左）睽違6年再度來到台灣，走訪伯大尼之家，小時候在這裡長大，伯大尼院生也畫畫送給他。記者劉星君／攝影
屏東伯大尼之家創辦人蘇超生的兒子蘇但以理睽違6年再度來到台灣，走訪伯大尼之家，小時候在這裡長大，伯大尼院生也畫畫送給他。記者劉星君／攝影
屏東伯大尼之家創辦人蘇超生的兒子蘇但以理睽違6年再度來到台灣，走訪伯大尼之家，小時候在這裡長大，伯大尼院生也畫畫送給他。記者劉星君／攝影
屏東伯大尼之家創辦人蘇超生的兒子蘇但以理（中）睽違6年再度來到台灣，小時候在這裡長大，與當時小兒麻痺院生們一起長大，今天也特別回來跟老友相見。記者劉星君／攝影
屏東伯大尼之家創辦人蘇超生的兒子蘇但以理（中）睽違6年再度來到台灣，小時候在這裡長大，與當時小兒麻痺院生們一起長大，今天也特別回來跟老友相見。記者劉星君／攝影

小兒麻痺 屏東 患者

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