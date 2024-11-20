高雄居服員誤泡鹼水 中風婦不慎喝下引發胃發炎

高雄鄭姓婦人向媒體投訴，申請張姓居服員到府居家照護，張員在她習慣喝水鋼杯裡泡鹼水，導致她誤飲，就醫檢查有胃發炎、胃潰瘍等症狀，向長照機構申訴，卻拖延未解決；但機構否認，強調已懲處居服員。高市衛生局調查，該長照個案因習慣以鋼杯泡鹽水清洗水果，張員卻誤泡鹼水，已向個案道歉，亦將居服員違反規範列入考核評比。

76歲鄭婦中風後，3個月前透過1966申請張姓居服員到府協助料理餐食，6月21日當天，她口渴拿起鋼杯直接喝水，喝了以後卻感覺喉嚨很不舒服，仔細一瞧，鋼杯底有白色沉澱物，查看居家監視器畫面，影像清晰拍下，早上8點多，張員在廚房拿鹼粉倒進盛水鋼杯，再用手指攪拌後，就放在水槽旁流理台。

鄭婦誤喝後，陸續幾天都有胃脹氣等不適症狀，前往就醫檢查，醫師照胃鏡診斷有逆流性食道炎及胃潰瘍，在7月7日至13日住院一周治療。

鄭姓婦人說，事後居家長照機構有帶著張員向她致歉、探望，也提出協調賠償，但調解和賠償拖延未解決，就要把她轉介給其他的機構，再加上她喉嚨還在痛，保險公司卻催促簽和解書，讓她無法接受。

該長照機構中心余姓主任解釋，鄭婦習慣鹼水洗菜、鹽水洗水果，鋼杯是拿來泡鹽水用的，鹽水會倒出來在另一個盆子洗水果，剩下鹽水就當水喝、漱口，但當天張姓居服員在鋼杯泡鹼水清洗蔬果，才導致鄭婦誤飲。

余姓主任說，居服員有疏失但非故意，已對居服員做出記點、減少派班等懲罰，就醫理賠亦無拖延，後續通知鄭婦提供診斷證明書及就醫收據，向區公所申請調解及保險理賠，並改派其他居服員到府。

衛生局調查，經了解長照個案習慣以鹼水、鹽水分別洗蔬菜與水果，原本個案都會用鋼杯泡鹽水讓居服員清洗水果，6月21日居服員因誤泡製鹼水清洗水果，剩餘鹼水仍存留盛裝鋼杯裡，導致個案誤飲，24日接獲居家機構在照管平台通報，將持續關注個案就醫情形及後續發展。

此外，張姓居服務員針對此疏失已向個案道歉，該長照機構已於居服員月會中宣導，禁止自行泡製或稀釋有危害人體的物質，亦將該居服員違反規範列入考核評比。

衛生局表示，後續個案於8月30日提供診斷證明及收據，居家長照機構於9月5日主動向左營區公所申請調解，但遭個案乾女兒要求取消調解委員會。

據了解，個案又於10月11日再次提出看護和就醫收據申請理賠，金額約1萬多元，11月14日機構投保保險單位已告知個案理賠金額且需簽署和解書，不過該個案於表示不願簽和解書，理賠事宜還在協商中。