南橫梅山口至埡口 預計11/22恢復一般管制
南橫公路受颱風影響，路段局部坍方、路基流失交通受阻，公路局預計22日完成明霸克露橋河床便道加固，梅山口至埡口平台路段將恢復一般管制通行，埡口平台至向陽路段仍封閉。
公路局南區養護工程分局甲仙工務段表示，16日完成明霸克露橋河床維生便道搶通，解決高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里民生需求，後經人員趕工，預計22日完成河床便道加固保護，當日上午7時開放梅山口至埡口平台路段恢復一般管制通行。
至於埡口平台至向陽路段，因台20臨105線39.6公里處雲海橋路段路基流失，暫時無法前往台東關山，目前仍在搶修加固中，關山工務段將在30日搶修，未搶修前持續進行施工管制，禁止一般車輛通行埡口平台至向陽路段（37K至44K）。
南區養護工程分局今天發布新聞稿指出，梅山口至埡口平台路段管制部分為每週二及週四管制不開放，其餘時段開放時間為每日上午7時至下午2時，及下午5時前需離開管制路段，另提醒民眾行經南橫應注意偶發性可能落石，若下雨則有濃霧現象影響行車視距，應盡量避免上山。
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