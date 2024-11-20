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高鐵南沿選高雄案？ 陳其邁：交通部還會辦說明會

聯合報／ 記者王勇超宋原彰／高雄即時報導
高雄火車站。記者王勇超／攝影
高雄火車站。記者王勇超／攝影

近日高鐵南延案「高雄案」呼聲高，但根據鐵道局內部資料，高雄案將在高雄車站兩側明挖覆蓋2.8公里，讓地方商家擔心交通黑暗期。據了解，立委賴瑞隆11月23日將在高雄軟體科學園區舉辦高鐵南延座談會，鐵道局12月初也將在高雄再辦1場說明會。高雄市長陳其邁今天上午說，交通部尚未告訴他最後定案，但若採高雄案，他希望減少明挖範圍。

高鐵南沿案鐵道局本月已經舉辦2場專家座談及參訪，但未開放一般民眾參加，市議員張博洋痛批，交通部承諾的說明會場次資訊，沒有在鐵道局官網公告，民眾難以得知，「這是哪門子溝通說明？」

高雄長明商圈的服飾店商家說，高雄火車站的鐵路地下化工程「一挖就是十多年」，原本的人潮因交通、民眾消費習慣改變漸漸流失，好不容易現在工程完工，如果又因為高鐵南延選擇高雄案，必須在高雄車站兩側明挖覆蓋2.8公里，恐怕會成為壓垮商圈經濟的最後一根稻草；但也有商家說，高鐵進入高雄車站，或許可以帶來人潮，促進商圈繁榮。

今天上午被問到「是否已接受高雄案」，陳其邁說，因為他現在不在中央，所以不清楚左營案的技術評估細節；高雄本來就位於高鐵南延案的中心點，所以高雄市民會比較站在高雄的角度來看這件事。

陳其邁表示，他還不清楚高鐵南延案會選定高雄案還是左營案，最後交通部會選哪個方案，要看說明會辦完「大家反應如何」，如果採取高雄案，他建議要縮短明挖範圍。

陳其邁說，因為台鐵地下化，高雄市區已經挖了20年，好不容易交通才變好，如果高鐵南沿案選擇高雄案，又需要開挖，當地居民的反應兩極；也有人提議高鐵南沿案的路線可以經過小港前往潮州，但都需要好好與民眾溝通。

陳其邁透露，交通部並未明講說明會辦完就要決定採取哪個方案，僅說會先辦兩場說明會，再看大家意見如何。

鐵道 陳其邁 高鐵

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