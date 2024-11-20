高雄市立醫院長照據點少「缺乏失智宣導」 議員轟失職

高雄市目前有9間市立醫院，配合中央長照2.0，市立醫院共設置53處長照C據點，但議員指出市區醫院如民生、凱旋醫院僅有2、4處，而岡山、旗津醫院有8處，數量不足，且市立醫院一年在社區作失智症宣導僅3496人次，「一天宣導不到10人」，質疑市立醫院未確實做好公衛責任，無法確實做好長者照護、失智症預防。

鄭光峰表示，高市府配合長照2.0在各市立醫院周邊地區設置長照C據點，但市立中醫院、凱旋醫院卻各有4處，民生醫院甚至僅2處，相當不及格，反觀小港、岡山、旗津醫院分別有7、8、8處，「旗津醫院是模範生，12個里就有8個設置C據點」；另外市立醫院中只有凱旋、大同、岡山、小港、聯合醫院設置「失智共照中心」，他認為每間市立醫院都應有失智、長照專責單位。

據統計9間市立醫院今年「老人憂鬱篩檢」達28592件，失智症宣導3496人次，社區精神照護宣導5986人次，鄭光峰認為宣導量能相當不足，「一天宣導不到10人」，尤其民生醫院是前鎮、苓雅區的重要醫院，卻沒有失智共照中心，他質疑市立醫院在公衛角色尚有待改進，衛生局對市立醫院管理過於鬆散，公衛與經營績效定位與目標不明確。

衛生局長黃志中表示，中醫醫院、凱旋醫院確實應該擴充C據點量能，而民生醫院定位屬傳染病防治醫院，市府會考量各醫院的位置與資源，考量設置據點的需求；他說市立醫院有責任作心理公衛宣導，目前心衛防治有三級制度，市立醫院會與社區醫療合作，許多地區醫療院所如心理治療所、精神科診所都會參與，「在此前提之下，市立醫院投注的量能應該要增加」。

市長陳其邁表示，疾病預防有三段五級，社區醫學部分有賴地方診所或藥局做好健康促進的角色，因此C級巷弄站的佈建就會配合藥局、診所地點，若不足之處才由地方市立醫院填充，「向旗津醫療資源匱乏，市立醫院就要更發揮功能」，所以市中心C據點因為地方醫療資源足夠，數量不需要這麼多，市立醫院主要做政策引導或資源整合服務。