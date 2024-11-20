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大林蒲房屋因颱風受損 居民苦惱「要繼續修繕嗎」

聯合報／ 記者王勇超宋原彰／高雄即時報導
高雄市議員鄭光峰今天在議會質詢時指出，山陀兒颱風造成大林蒲許多房屋受損、漏水，但因遷村案，鄉親對於到底要不要繼續修繕房屋，感到相當煩惱。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市議員鄭光峰今天在議會質詢時指出，山陀兒颱風造成大林蒲許多房屋受損、漏水，但因遷村案，鄉親對於到底要不要繼續修繕房屋，感到相當煩惱。圖／翻攝自高雄市議會直播

大林蒲遷村案自2019年行政院前蘇貞昌核定至今已5年，高雄市議員鄭光峰今天在市政總質詢時指出，山陀兒颱風造成大林蒲許多房屋受損，「屋頂被吹走、漏水」，鄉親對於到底要不要繼續修繕房屋，市府是否給予補償，感到煩惱。高雄市長陳其邁說，在遷村前會根據災害防治法來辦理。

高雄市議員鄭光峰說，大林蒲遷村意願調查報告已有結果，有超過85%房地所有人參與、繳回意願書，表達同意遷村條件者達所有權人80%以上。目前辦理進度經濟部已經在今年10月底啟動新材料園區二階段環評程序，並將接續啟動都市計畫變更程序。

鄭光峰表示，大林蒲地區因為山陀兒颱風，導致房屋受損，居民很煩惱「現在到底修繕要到什麼程度」，居民也很在意何時可以領到土地、領到補償金，如果一切順利，居民領到土地後，要怎麼興建房屋？市府的協助造屋方案，會怎麼提供協助。

鄭光峰說，2023年大林蒲建物全新重建價格評定，價格整體提高達50%，調整後除了較少見的木造類之外，其餘單價調高均達44%以上，以蓋三層樓為例，加計20%拆遷獎勵金，1坪約13萬7000元，但居民仍擔心如果未來建築成本增加，「未來是否仍有調整空間？」

高雄市長陳其邁說，大林蒲遷村案，目前是環境部進行二階段環評程序，內政部在進行都市計畫變更，市府已跟中央反映是否能加速進行，採取平行作業。有關土地建築物補償，會在正式啟動遷村，再來做整體價格查估，在依查估金額辦理，如果物價再上漲，也會進行調整。

陳其邁說，大林蒲討論遷村很久，遷村之前如果房屋因為颱風受損，市府會根據災害防治法來補助，市府也會再督促中央加速辦理。

山陀兒颱風 房屋

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