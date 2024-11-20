屏東縣幸福物資銀行拓展服務 成立滿州社區站全縣共21處

屏東縣幸福物資銀行前進滿州鄉滿州社區設置物資站，讓資源深入社區，服務走進鄉里，全縣累計21處服務據點。社會處指出，與滿州社區發展協會合作，幫助居民在面對生活困難或突發事件，能獲即時援助，培養社區凝聚力，發掘更多有需求家戶，擴大服務。

屏東縣府社會處指出，屏東縣幸福物資銀行2010年成立迄今，設有1處實體店面、2處物資調度總站與15處分站，去年成立萬巒185站、南州溪南站、新園田洋站等3區社區站，及今年的塭豐社區站，加上剛開幕的滿州社區站，共有21個服務據點。

社會處長劉美淑表示，為讓服務提升，自2023年起陸續成立物資社區站，提升服務的就近性，取得資源更加便利，家戶可於離家最近的站點領取物資。

劉美淑說，滿州鄉滿州社區站結合在地滿州社區發展協會，與滿州鄉公所支持，讓地方社區資源及社會福利單位共同成為弱勢家戶的後盾，物資銀行除發掘有需求的家庭，提供實質物資，更進一步的培力社區，讓能量再擴大。

社會處說明，屏東縣幸福物資銀行是愛心整合平台，各界善心在此匯聚，每一處站點配置專業社工人員，進行訪視評估，提供弱勢家戶生活物資，減輕家庭經濟負擔，讓資源發揮最大化，運用在需要救助的弱勢家戶，使服務能夠蔓延每個區域。