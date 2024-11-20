高雄岡山行政中心都更簽約 以「大樹」為概念

高雄岡山行政中心公辦都更案昨簽約，該都更案新址選定前峰國中東側機15用地，面積約1.4公頃，區公所、警察、消防、戶政、地政、清潔隊6行政機關將合署辦公，原舊址基地亦整合為商業區，新、舊址同步開發，預計投資81億元，創下全台首宗雙基地的公辦都更記錄。

副市長林欽榮與尚發營造公司執行長鍾育霖簽約，此案2個基地同時開發，市府分回行政中心及舊址商業區房地，可取得2處廣停及1處綠地，尚發營造也承諾將會捐建220坪作為公共托育中心。

林欽榮指出，目前區公所、警局等機構全擠在岡山路，建築物超過40年非常老舊，辦公空間明顯不足，周邊更缺乏停車場，新址鄰近阿公店溪，地上6層地下1層，總樓地面積1萬650坪，邀日本建築大師隈研吾操刀設計，落成後兼具綠建築、耐震，防洪標準提升至100年以上。

此外，原舊址都更為商業區，興建地上22至23層、地下5層共3棟住商大樓，增加綠帶、人行道徒步空間，改善原本擁擠環境，兩基地將結合岡山車站RK1聯開區形成鑽石金三角，預計2029年陸續完工。

尚發執行長鍾育霖指出，日本建築大師隈研吾以「大樹」為概念，將打造地標性建築。岡山里里長劉天賦則表示，地方樂見都更案趕快動工、完工，商業區可活絡岡山老街，新政大樓也能夠帶動邊陲地區的繁榮，共創雙贏。