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高鐵南延高雄案 明挖範圍惹議

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高鐵南延案說明會辦在學校引發三民區議員張博洋不滿，市長陳其邁表示，交通部年底前會在市區辦說明會。記者徐白櫻／攝影
高鐵南延案說明會辦在學校引發三民區議員張博洋不滿，市長陳其邁表示，交通部年底前會在市區辦說明會。記者徐白櫻／攝影

高鐵南延「高雄案」呼聲高，此方案擬於高雄車站附近明挖範圍約2.8公里，日前於中山大學辦論壇，專家學者多表支持，但議員質疑影響會最大的三民區反而未辦說明會。市長陳其邁昨說，交通部年底前會跟民眾溝通，若採高雄方案，盼減少明挖範圍。

高鐵南延「左營案」受挫，中山大學15日辦「從城市發展看高鐵南延的高雄方案」論壇，邀請交通運輸、都市計畫及土木工程等多領域專家學者參與。主持人游尚儒表示，高鐵若進高雄車站，有利於周邊繁榮與招商引資，對於南北均衡也很有幫助，建議相關單位整合都更及周遭商圈發展計畫，以大高雄特定區的概念進行開發。

三民區市議員張博洋質疑，透過媒體報導才得知明挖覆蓋範圍長達2.8公里，說明會資訊未在鐵道局官網公告，民眾難以得知，住戶只知道專家都說高鐵進市區好棒棒，然後就什麼資訊都沒了，這是哪門子的溝通說明？在中山大學辦論壇、三民區卻還無說明會，「難道高鐵是要進西子灣？」

「施工要10年，地方說明會也要等10年嗎？」張博洋也說，新的高鐵計畫未充分徵詢地方意見，周邊市民只能被動等待台北官員決定命運，等同剝奪地方發聲機會，若高鐵進市區是美事一樁，交通部應該跟地方充分說明溝通，不是像現在這樣躲躲藏藏、遮遮掩掩，對於爭議不斷擠牙膏，不願完整說明。

陳其邁說，專家會議結束後，交通部預計本月或下月陸續跟民眾直接溝通；交通局表示尚未收到說明會公文。鐵道局說明，現階段持續搜集各方意見，彙整後擇期辦公開說明會。

陳其邁也指出，高鐵南延到底採左營方案或高雄方案，需要經過專家評估及民眾意見參與，才能夠形成一個完整的解決方案，不管採取哪一個方案，希望能夠盡量減少衝擊，因為挖了又挖，對民眾影響很大，如果採取高雄方案，盼開挖方式盡量減少明挖，確保拆遷戶的權益。

溝通 陳其邁 高鐵

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