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行政院全額協助3000萬 金門啟用救災機器人

中央社／ 金門19日電
行政院全額協助金門縣新台幣3000萬元，購置救災機器人及熱顯像無人機各4台，19日下午舉行啟用典禮，副縣長李文良（左6）、內政部消防署長蕭煥章（右6）等出席並合影。中央社
行政院全額協助金門縣新台幣3000萬元，購置救災機器人及熱顯像無人機各4台，19日下午舉行啟用典禮，副縣長李文良（左6）、內政部消防署長蕭煥章（右6）等出席並合影。中央社

行政院全額協助金門縣新台幣3000萬元，購置救災機器人及熱顯像無人機，充實消防救災能量。內政部消防署長蕭煥章說，後續仍有許多計畫要與金門合作，期待每項合作都能真正落實到第一線。

行政院協助金門縣購置救災機器人及熱顯像無人機各4台，今天下午在消防局金寧分隊舉行啟用典禮，並現場展示機器人與無人機應用。金門副縣長李文良、內政部消防署長蕭煥章等出席。

李文良表示，為保衛民眾生命財產安全，消防弟兄透過平常演練強化專業技能，但有了專業技能後也需要高科技支援，感謝行政院、消防署對金門消防資源的挹注，讓消防能量再次提升，也能保障消防人員安全。

蕭煥章表示，在氣候變遷下，要重新思考消防救災的轉型，「消防員是無敵鐵金剛，什麼都做得到嗎？」，因此除人員訓練，也要透過無人機、機器人協助，改變傳統救災模式。

蕭煥章也說，後續仍有許多計畫要與金門合作，期待每項合作都能真正落實到第一線，包括通訊指揮車、低軌衛星的通訊設備等將陸續到位，讓台灣真正成為科技島，也對金門民眾有更好保障。

典禮中也由消防人員介紹並展示救災機器人功能，如使用紅外線熱顯像鏡頭尋找火點、以五用氣體偵測器判定有毒物質，並實際操作機器人爬坡、射水及自身降溫防護等功能；無人機部分，則具備紅外線與可見光同步顯示、雙畫面切換、即時監看回傳及攝錄影等功能，可在山林、水域、工廠火災進行災區監控。

行政院協助金門縣購置救災機器人及熱顯像無人機，19日下午在消防局金寧分隊舉行啟用典禮，副縣長李文良（前右2）、內政部消防署長蕭煥章（前左）現場了解設備功能。中央社
行政院協助金門縣購置救災機器人及熱顯像無人機，19日下午在消防局金寧分隊舉行啟用典禮，副縣長李文良（前右2）、內政部消防署長蕭煥章（前左）現場了解設備功能。中央社

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