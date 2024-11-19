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屏東農業每年產值8百億 農業大學199名學員今結業

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣農業大學第十屆學員33歲林彥妮（左）是務農門外漢，她今年辭掉消防員工作，返鄉務農，家中種芭樂，參與農業大學課程，奠定基礎。記者劉星君／攝影
屏東縣農業大學第十屆學員33歲林彥妮（左）是務農門外漢，她今年辭掉消防員工作，返鄉務農，家中種芭樂，參與農業大學課程，奠定基礎。記者劉星君／攝影

屏東縣府推動農業大學今年邁入第十屆，今天舉行第十屆結業典禮暨成果展，199名學員齊聚，縣長周春米頒發證書，今年也培育農業志工，農業大學課程讓返鄉青農，有學習平台，打好基礎，收穫滿滿。

縣長周春米說，屏東農業每年創造約800億的產值，除扮演國家糧倉角色，縣府團隊也努力擴展內外銷市場，讓屏東好物持續發光發熱。

周春米說，屏東農業大學第十屆，讓很多前輩或回鄉從農青年有交流平台，課程邀請產官學專業師資傳授農業生產技術、經營及品牌行銷，今年共開立農業基礎班、動物科學班、水產養殖科學班、屏南分班以及進階菁英班，總計結業人數達199人，新住民工作坊17人完成研習，今年培訓26名農業志工，10年來共累計培育1878名學員。

農業大學第十屆學員33歲林彥妮是務農門外漢，她今年辭掉消防員工作，返鄉務農，家中種芭樂，參與農業大學課程，奠定基礎。

同樣是種芭樂的學員陳勇宏說，農業大學課程學習農業知識，跟農改場技術交流，病蟲害防治，對剛進入農業領域的農民很有幫助。

第十屆班長陳永祥說，剛好家裡有地，本身很喜歡咖啡，想要來種咖啡，來農業大學上課，認識各領域農民，互相學習。

農業處長鄭永裕說，今年農業大學課程邀請業界達人導入實務案例與操作教學，並安排最新的農業趨勢，如低碳永續耕作、驗證標章申請等課題，也加入外來種生物對策，幫助學員在應對環境的變化，盼讓學員與時俱進，在農業發展除基本的田間管理外，更能藉由講師們的專業學識和成功經驗，開展精緻農業之路。

農業處表示，本屆菁英班到台北農產運銷股份有限公司參訪見習，學員針對農產運銷的問題獲得充分解答，加強彼此凝聚力，拓展對農業經營視野，課程中學員們互相交流分享不同的見解，並將所學知識運用到實務的生產經營上。

屏東縣府推動農業大學今年邁入第十屆，今天舉行第十屆結業典禮暨成果展，199名學員齊聚，縣長周春米頒發證書。記者劉星君／攝影
屏東縣府推動農業大學今年邁入第十屆，今天舉行第十屆結業典禮暨成果展，199名學員齊聚，縣長周春米頒發證書。記者劉星君／攝影
屏東縣府推動農業大學今年邁入第十屆，今天舉行第十屆結業典禮暨成果展，199名學員齊聚，縣長周春米頒發證書。記者劉星君／攝影
屏東縣府推動農業大學今年邁入第十屆，今天舉行第十屆結業典禮暨成果展，199名學員齊聚，縣長周春米頒發證書。記者劉星君／攝影
屏東縣農業大學學員陳勇宏說，農業大學課程學習農業知識，跟農改場技術交流，病蟲害防治，對剛進入農業領域的農民很有幫助。記者劉星君／攝影
屏東縣農業大學學員陳勇宏說，農業大學課程學習農業知識，跟農改場技術交流，病蟲害防治，對剛進入農業領域的農民很有幫助。記者劉星君／攝影

周春米 屏東縣 菁英

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