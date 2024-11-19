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高雄廟供泡麵遭人「掃貨」 廟方盼珍惜善意勿貪心

中央社／ 高雄19日電

高雄永安區烏林投玄德宮今年初提供到訪香客免費吃泡麵，近期察覺架上泡麵數量異常減少，昨天調閱監視器發現有2人持袋「掃貨」，廟方後續擬報案，盼珍惜善意勿貪心。

廟方人員表示，當初是為了讓來訪遊客、香客方便有食物可以吃，因此在今年初開始提供免費泡麵，不少民眾也會買泡麵參拜並留下和香客結緣，與他人分享善意，且大多數人守規矩、不浪費食物，也會做好垃圾分類。

廟方人員指出，10月間發現架上泡麵不時空蕩蕩，減少數量與以往狀況不同，且垃圾區也沒有相對應數量的泡麵碗，當時察覺不對勁，直至附近民眾18日發現有人到架前「掃貨」，經調閱監視器才發現有2人持袋子拿走大量泡麵。

廟方人員表示，目前會斟酌減少晚間關廟門後擺放泡麵數量，還是會留一些給需要的人，不希望因少數人行為而破壞各方善意，若持續發生類似情況，將考慮不會24小時開放泡麵區。

高雄市警察局岡山分局人員指出，針對廟方提及疑有人一次拿取20碗泡麵離開，警方已聯繫廟方至分駐所報案，並擴大調閱監視器以車追人、通知嫌疑人到案說明，也將加強巡視，避免類似案件再度發生。

依廟方臉書粉絲專頁內容，烏林投玄德宮位在高雄市永安區興達路，主祀福德正神並供奉二尪王爺、中壇元帥、虎王公等神明，今年初提供泡麵讓香客們食用，吸引不少民眾朝聖高雄「泡麵土地公」。

監視器 高雄市

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