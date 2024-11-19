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高雄導入AI創新應用 市長陳其邁：成功是最先行動的人

中央社／ 高雄19日電
高雄市長陳其邁。中央社
高雄市長陳其邁。中央社

「2024AWS高雄雲端產業峰會」今天在高雄展覽館登場，高雄市長陳其邁表示，高雄導入各項AI創新應用，並強調「成功是留給準備好的人」，而且是最先採取行動的人。

陳其邁今天出席AWS（Amazon Web Services）「2024年高雄雲端產業峰會」，他致詞時表示，高雄導入各項AI創新應用，精進城市治理及決策作為，成果有目共睹，期許整合AWS、電信商、系統商及新創企業等夥伴之力，讓成功的技術應用服務出海。

今年峰會以「創新生成，AI賦能：從半導體到庶民經濟，引爆港都數位新經濟」為主題，分享AWS以技術力協助高雄各行業，加速創新轉型的成功經驗，並展現高雄從半導體製造業革新到民生消費經濟都能導入最新的科技應用。

陳其邁致詞時預告，明年3月將推出全新AI計畫，盼與更多企業廠商與新創公司合作。高雄結合各項AI創新科技應用，導入城市治理及決策作為；除了有完善硬體場館，更整合AWS、電信商、系統商及新創企業等夥伴的分析模式及解決方案，提供更妥善的歌迷需求、人潮疏散、智慧交通、消費經濟等服務。

陳其邁進一步提到，全球競相投入AI技術發展，高雄也展開城市級的主權AI平台，希望能將應用服務往前再擴大一步，強調「成功是留給準備好的人」，而且是最先採取行動的人，遇到困難問題是必然，但必須找到對的方法、想辦法解決。

陳其邁也肯定AWS長期著眼於雲端服務，並與市政府合作，提供新創公司舞台、輔導與技術服務，媒合各方資金等資源，使高雄市近幾年在亞灣區的新創事業，進駐廠商幾乎呈現額滿，感謝AWS長期深耕高雄，加上電信商、系統整合商及新創企業等生態系力量，讓有志青年能返鄉，協助新創公司出海，促使高雄5G AIoT等技術應用逐步落地。

市府與AWS合辦「2024 AWS國際大廠創新競賽」，「智慧零售組」由聚典資訊整合影像辨識與人機互動技術的推薦系統獲得首獎；「智慧醫療組」由南瓜虛擬科技為高齡長者提供全方位數位化服務的「多功能樂齡AI智慧陪伴機器人」勝出；「智慧城市組」則由鑫蘊林科運用精準AI模型為客戶降低錯誤率的自駕應用服務「Mobility AI」獲勝。

成功 陳其邁

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