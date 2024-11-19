瑞豐夜市、漢神百貨全導入AI 陳其邁預告明年有新突破

Amazon Web Services（AWS）「2024年高雄雲端產業峰會」今天在高雄展覽館登場，會中分享演唱會AI人潮監測系統、高捷一卡通及漢神百貨、瑞豐夜市內衣店等行業導入最新科技帶來的成效。市長陳其邁說，高雄演唱會疏散人潮的時間從2.5小時縮短到1.5小時，智慧科技的導入功不可沒，明年3月將有全新計畫對外公布。

AWS已經連續5年在高雄舉辦雲端產業論壇，今年除邀請專家分享外，AWS事前邀請漢神百貨、金屬中心及中華電信等國際大廠出題給新創企業研究解決方案，今在活動現場頒獎給各組別優勝者。

競賽結果出爐，「智慧零售組」由聚典資訊整合影像辨識與人機互動技術的推薦系統榮獲首獎，「智慧醫療組」由南瓜虛擬科技為高齡長者提供全方位數位化服務的「多功能樂齡AI智慧陪伴機器人」勝出，「智慧城市組」則由鑫蘊林科運用精準AI模型為客戶降低6成錯誤率的自駕應用服務「Mobility AI」獲勝。

市長陳其邁說，高雄市今年的城市競爭力評比橫掃各縣市，智慧城市等項指標均為第一名，施政滿意度也是六都最高；人工智慧領域進展快速，AI進入 2.0，高雄未來還有更大願景，明年3月將推出全新相關計畫，盼與更多企業廠商與新創公司共同努力，使高雄呈現跳躍式成長。

陳其邁也以演唱會經濟及接待外賓為例，說明高雄結合各項AI創新科技應用，導入城市治理及決策作為，均獲得很好的成果。

AWS台灣暨香港總經理王定愷指出，AWS深耕高雄多年，很感動高雄市政府對待企業是「說什麼就做什麼」，讓企業跟施政單位能夠有效溝通；AWS以「隔行不隔山」的創新精神，讓高雄百工百業都能應用全球領先的AI技術，全力協助高雄邁向數位新都。