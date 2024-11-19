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高雄捷運黃線Y15聯開案評選 由鴻海獲選

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄捷運黃線Y15站位在亞洲新灣區核心地帶的旅運中心，該地開發案評選近日出爐，由鴻海精密工業股份有限公司獲選最優申請，總投資額159億元。圖／高雄市捷運局提供
高雄捷運黃線Y15站位在亞洲新灣區核心地帶的旅運中心，該地開發案評選近日出爐，由鴻海精密工業股份有限公司獲選最優申請，總投資額159億元。圖／高雄市捷運局提供

高雄捷運黃線預計月底前開始施工，全線涵蓋鳥松、新興、苓雅、前鎮、鳳山、三民6大行政區，總經費1442.37億；其中本館路段為Y5站起至Y15站，Y15站位在亞洲新灣區核心地帶的旅運中心，該地開發案評選近日出爐，由鴻海精密工業股份有限公司獲選最優申請，總投資額159億元，將規劃地上兩棟分別為45、32層建築。

黃線Y15站為路線端末站，抵達高雄亞洲新灣區核心地帶的旅運中心，相較其他車站的服務定位，Y15站可服務搭乘郵輪入出境旅客；本次聯開案預估總投資金額達159億，將開發地上兩棟分別為 45、32 層辦公室、餐廳、商場、企業安家宅與地下5層，並與捷運 Y15 站其中 1 個出入口共構、與高雄港旅運中心間立體連通系統。

辦公室空間將以鴻海科技集團打造「高雄亞灣 · 鴻海旗艦總部」，捷運局預計引入就業機會約3千人，每年創造約 200 億元產值經濟效益。捷運局說明，Y15 站開發用地面積 3433坪，位在苓雅區海邊路的特定經貿核心專用區土地(建蔽率 60%;容積率 630%)，鄰近高雄 港旅運中心、高雄展覽館等。

Y15站開發後市府分回的樓地板將包含227席公共停車位及辦公空間，可提供給更多企業總部進駐亞灣。捷運局說明，鴻海已在高雄布局電動車產業，本案將作為為示範場域，從智慧交通出發結合電動巴士、車聯網及大數據應用，導入軟體、電動車、電池與電芯產業 3 大產業領域，提升高雄核心科技能力，建立亞灣2.0智慧城市產業生態系。

捷運局補充，本案是中央地方攜手合作亞灣2.0政策後第一個順利完成的大型公有土地招商案件，評選結果確立國際指標企業進駐亞灣區設立地標型的旗艦級總部，對於近年亞灣 2.0 政策執行也是立下高度政策意涵的里程碑，也對捷運黃線聯開業務推動有相當示範鼓舞效果。

辦公室 電動 高雄捷運

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