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高雄智慧毒防系統獲獎 獲智慧城市特別獎

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市毒防局獲品防制局以「大數據&5GAIoT智慧毒品防制系統得獎。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局獲品防制局以「大數據&5GAIoT智慧毒品防制系統得獎。圖／高雄市毒防局提供

高雄市政府毒品防制局以「大數據&5GAIoT智慧毒品防制系統」，在IDC國際數據資訊「未來企業大獎」，獲得亞太及台灣「智慧城市特別獎-最佳市民福祉獎」。

2024未來企業大獎（Future Enterprise Awards）」由IDC國際數據資訊公司（International Data Corporation）主辦，11月18日、19日在新加坡舉行頒獎典禮，由高雄市毒防局長林瑩蓉代表高雄市政府領獎。

林瑩蓉受獎後表示，藥物濫用造成個人、家庭、社會、國家的危害，已是全球共同面對的問題與挑戰，智慧毒防系統透過「科技」加乘，開創「輔導」新紀元，整合健全社會毒防體質，促進台灣與國際接軌，將秉持「以人為本」的創新精神，強化5G AIoT技術，擴散推廣運用，全面強化毒防策略，繼續提升市民福祉，實踐智慧安防及 SDGs、ESG，展現創新、韌性與共好價值的智慧城市目標。

高雄市毒防局表示，「大數據&5GAIoT智慧毒品防制系統科技輔導暨藥癮者高風險自動預警」專案，運用AI、5G與大數據分析，不僅對高風險藥癮者提供自動化預警，還能透過科技輔助的方式，提供早期輔導服務，更有效管理此類社會問題，並提升治理效能。

高雄市毒防局獲品防制局以「大數據&5GAIoT智慧毒品防制系統得獎。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局獲品防制局以「大數據&5GAIoT智慧毒品防制系統得獎。圖／高雄市毒防局提供

毒品 風險 高雄市

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