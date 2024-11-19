高雄智慧毒防系統獲獎 獲智慧城市特別獎
高雄市政府毒品防制局以「大數據&5GAIoT智慧毒品防制系統」，在IDC國際數據資訊「未來企業大獎」，獲得亞太及台灣「智慧城市特別獎-最佳市民福祉獎」。
2024未來企業大獎（Future Enterprise Awards）」由IDC國際數據資訊公司（International Data Corporation）主辦，11月18日、19日在新加坡舉行頒獎典禮，由高雄市毒防局長林瑩蓉代表高雄市政府領獎。
林瑩蓉受獎後表示，藥物濫用造成個人、家庭、社會、國家的危害，已是全球共同面對的問題與挑戰，智慧毒防系統透過「科技」加乘，開創「輔導」新紀元，整合健全社會毒防體質，促進台灣與國際接軌，將秉持「以人為本」的創新精神，強化5G AIoT技術，擴散推廣運用，全面強化毒防策略，繼續提升市民福祉，實踐智慧安防及 SDGs、ESG，展現創新、韌性與共好價值的智慧城市目標。
高雄市毒防局表示，「大數據&5GAIoT智慧毒品防制系統科技輔導暨藥癮者高風險自動預警」專案，運用AI、5G與大數據分析，不僅對高風險藥癮者提供自動化預警，還能透過科技輔助的方式，提供早期輔導服務，更有效管理此類社會問題，並提升治理效能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言