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壽山動物園感謝風災救援英雄 憑證年底前免費入園

中央社／ 高雄19日電
高雄壽山動物園今天表示，為感謝幕後英雄辛勞，即日起至今年底前，環保、工務、水利、警察及消防人員憑工作證可免費入園。聯合報系記者宋原彰／翻攝
高雄壽山動物園今天表示，為感謝幕後英雄辛勞，即日起至今年底前，環保、工務、水利、警察及消防人員憑工作證可免費入園。聯合報系記者宋原彰／翻攝

颱風凱米及山陀兒重創高雄，市府相關單位努力搶災，壽山動物園今天表示，為感謝幕後英雄辛勞，即日起至今年底前，環保、工務、水利、警察及消防人員憑工作證可免費入園。

高雄市觀光局今天透過新聞稿宣布「送暖感恩專案」，感謝市府基層人員在颱風來襲期間戮力從公，守護市民安全並迅速恢復市容，壽山動物園推出「感恩送暖專案」，歡迎並感謝這群為市容奔波、在工作崗位默默付出的工作人員。

高雄觀光局長高閔琳表示，颱風期間市府各局處和民眾要做好災害應變和防颱準備，觀光局除了轄管風景區，包括壽山動物園也必須做好防颱整備工作，確保動物順利進入內舍，留守園區照常供應動物餐食等。

觀光局表示，即日起至今年底，市府環保局、工務局、水利局、警察局及消防局人員，憑工作證可享壽山動物園免費入園；眷屬及直系親屬隨行入園半票優惠。

壽山動物園表示，進入秋季，少了夏季的酷熱，動物們紛紛表現出豐富姿態。像是最愛享受微風、毛雨和陰涼天氣的白老虎「昭海」爺爺，被園方捕捉到張嘴打哈欠的可愛畫面；紅毛猩猩「阿宏」也披上保暖的小棉被在展場活動。

此外，因白化現象身上滿布淡黃色斑點的緬甸蟒（也稱為黃金蟒），在充分休息後活動力更是旺盛，日前完成脫皮，全身變得光滑，色澤美麗。壽山動物園表示，在秋高氣爽的季節，歡迎市民和遊客到壽山動物園觀賞動物。

園方也提醒，壽山動物園停車空間有限，建議民眾可在捷運「鹽埕埔站」或輕軌「文武聖殿站」轉乘56號公車直達動物園；也邀民眾一起加入動物認養行列，共同為動物福祉努力。

壽山動物園 觀光局

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