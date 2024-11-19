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攜手公益團體送暖 高市議長邀民眾11/23野餐看電影

中央社／ 高雄19日電

高雄市議會為善盡社會責任，14年不間斷攜手公益團體舉辦送暖活動，今年持續加碼，議長康裕成今天宣布，將於11月23日在議會前庭廣場安排星空電影院，邀市民一起來野餐、看電影。

高雄市議會今天舉行「113年寒冬聯合送暖記者會」，康裕成率林義迪、陳善慧、邱俊憲、張漢忠、陳幸富等議員出席，並宣布議會將於11月23日下午舉辦「暖心FUN映，星空電影院」113年寒冬聯合送暖活動，為弱勢市民帶來溫暖與歡樂。

高雄市議會今年共接獲1632件個案，經複審評估後通過1533個經濟弱勢家庭，攜手社團法人高雄市慈善團體聯合總會，針對弱勢邊緣家庭發放每戶2000元物資券，並加碼1000份價值500元物資包，送暖金額達新台幣264萬2000元。

高雄市議會表示，累計14年來，議會匯聚社會愛心共幫助2萬959戶弱勢家庭。康裕成指出，高雄市議會寒冬送暖活動自民國100年開始，至今14年不間斷，每年吸引各界熱心人士與團體參與。希望透過送暖活動，將溫暖力量持續延伸。

今年受贈戶中，除經濟弱勢邊緣家庭，也針對就業弱勢、收入不穩、疾病及意外等陷入困境家庭伸出援手，如在醫院擔任保全的阿仁，自身肢體殘障仍撫養3名小孩，還要照顧患病姊姊。近日大女兒頸部淋巴發現惡性腫塊，經濟負擔沉重。

還有年近70歲的阿利，因找工作不易、依靠做粗工維生，若天氣不佳即無收入，兒子在學校工讀收入微薄，而阿利僅能提供部分生活費，生活開支緊張。

康裕成說，每個社會角落永遠有需要幫助的市民，送暖活動是聚沙成塔的力量，而議會扮演慈善團體、善心人士與社會弱勢銜接的橋樑，將大家的溫暖與愛傳送給需要的市民；她並期盼透過送暖活動培訓更多志工人力投入公益活動。

高雄市議會表示，11月23日下午在議會前庭廣場除義剪、義診、就業諮詢等服務外，並規劃星空電影院，與全體市民一起欣賞皮克斯動畫電影「路卡的夏天」。下午5時30分開放進場，現場還有限量爆米花、可樂供領取，領完為止。

康裕成 電影 高雄市

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