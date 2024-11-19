爆米香來了 澎湖小朋友品嚐傳統好滋味

澎湖著名爆米香老師傅方孟敏，今天致贈給馬公市立幼兒園300份爆米香作為點心，讓小朋友能吃到傳統美味，孩子們興奮品嚐好滋味，口齒留香。

方孟敏今天帶著趕製的300份爆米香，給馬公市立幼兒園的幼兒們品嚐，市長黃健忠代表接受，並回贈方孟敏感謝狀。

黃健忠讚揚方孟敏在農閒之餘，投入傳統技藝製作，「爆米香」不僅是在地傳統美食，更蘊藏著對文化傳承的用心，讓孩子們品嚐到澎湖早期的飲食文化，達到推廣米食目標，是最珍貴的教育體驗，未來會持續推動在地文化教育，讓孩子們從小認識與珍惜家鄉的傳統美味。

方孟敏表示，自己長期務農投入種植蔬果，早年農村社會在農閒之餘，與在地的長輩學習製作傳統的爆米花，在秋收冬藏之時，可製作保存食用，同時也讓這項傳統的技藝得以延續傳承。