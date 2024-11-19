高市老議長吳鐘靈見證高雄改制 康裕成率一級主管弔唁
高雄市議會前議長、藝人吳克群祖父吳鐘靈16日因病與世長辭，享耆壽96歲，今早高市議長康裕成、副議長曾俊傑率一級主管前往靈堂弔唁。康裕成說，感念吳鐘靈前議長一生為人正直，見證高雄市改制直轄市過程，並感謝他為地方建設的付出與貢獻。
高市議會指出，吳鐘靈曾任省轄市高雄市議會第五屆至第七屆議員，並當選第七屆副議長及第九屆議長，民國68年7月1日高雄市改制為直轄市後，擔任臨時市議會議長直至民國70年卸任。
除正副議長外，議會秘書長黃錦平、副秘書長余潮駿及議會一級主管一同前往靈堂致哀。議長康裕成感慨說，吳前議長從議員、副議長、議長，到國大代表，從政經歷豐富，如今高雄的進步，皆是前輩們接力打拚，她心中充滿感謝。
副議長曾俊傑說，老議長的氣度為後輩樹立良好典範，令人感佩。
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