快訊

未買先撞！新北妙齡女開「試乘車」自撞護欄 車頭全爛…這下賠大了

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到5百元 網嗨搶：外面買1千

烏俄戰爭滿1000日！烏克蘭總人口減少1000萬

高市老議長吳鐘靈見證高雄改制 康裕成率一級主管弔唁

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會前議長吳鐘靈在本月16日與世長辭，正副議長今天上午前往靈堂致哀。圖／高市議會提供
高雄市議會前議長吳鐘靈在本月16日與世長辭，正副議長今天上午前往靈堂致哀。圖／高市議會提供

高雄市議會前議長、藝人吳克群祖父吳鐘靈16日因病與世長辭，享耆壽96歲，今早高市議長康裕成、副議長曾俊傑率一級主管前往靈堂弔唁。康裕成說，感念吳鐘靈前議長一生為人正直，見證高雄市改制直轄市過程，並感謝他為地方建設的付出與貢獻。

高市議會指出，吳鐘靈曾任省轄市高雄市議會第五屆至第七屆議員，並當選第七屆副議長及第九屆議長，民國68年7月1日高雄市改制為直轄市後，擔任臨時市議會議長直至民國70年卸任。

除正副議長外，議會秘書長黃錦平、副秘書長余潮駿及議會一級主管一同前往靈堂致哀。議長康裕成感慨說，吳前議長從議員、副議長、議長，到國大代表，從政經歷豐富，如今高雄的進步，皆是前輩們接力打拚，她心中充滿感謝。

副議長曾俊傑說，老議長的氣度為後輩樹立良好典範，令人感佩。

高雄市議會前議長吳鐘靈與世長辭，正副議長今天上午前往靈堂致哀。圖／高市議會提供
高雄市議會前議長吳鐘靈與世長辭，正副議長今天上午前往靈堂致哀。圖／高市議會提供
高雄市議會前議長吳鐘靈在本月16日與世長辭，正副議長今天上午前往靈堂致哀。圖／高市議會提供
高雄市議會前議長吳鐘靈在本月16日與世長辭，正副議長今天上午前往靈堂致哀。圖／高市議會提供

主管 康裕成 高雄市

延伸閱讀

高雄議會送弱勢家庭千元物資券 辦星空電影院響應公益

縣市再+1…高市議長接獲恐嚇信 揚言把議會「炸成廢墟」

支持「國有器官」紀錄片 高雄市議會出借場地播放

明華園大戲「散戲」文化教育券贈高市11所高中職

相關新聞

影／綠鬣蜥氾濫…逛大街、啃食嫩葉 周春米：盡快捕捉為目標

外來種綠鬣蜥氾濫，除啃食農作物嫩葉，近期出現屏東市萬年溪畔、縣民公園，為防止範圍擴大，屏縣府農業處在萬年溪沿岸啟動夜間抓...

高市老議長吳鐘靈見證高雄改制 康裕成率一級主管弔唁

高雄市議會前議長、藝人吳克群祖父吳鐘靈16日因病與世長辭，享耆壽96歲，今早高市議長康裕成、副議長曾俊傑率一級主管前往靈...

高雄岡山新政中心公辦都更案今簽約 日本建築大師隈研吾操刀設計

高雄市岡山行政中心公辦都更案今舉行簽約儀式，該都更案新址選定前峰國中東側機15用地，面積約1.4公頃，區公所、警察、消防...

高鐵南延被轟「要開去西子灣」 陳其邁：市區將辦說明會

高鐵南延可能翻盤改採經過高雄火車站的「高雄案」，近日中山大學校內舉辦座談會，與會的專家學者一片倒支持此案，議員張博洋批評...

狂客音樂祭彭佳慧、黃明志、溫昇豪等卡司齊聚屏東

屏東縣政府今年首度辦「狂客音樂祭」，11月23、24日屏東縣內埔鄉六堆紀念公園熱鬧登場，以展現客家文藝活力為主題，邀請金...

高雄議會送弱勢家庭千元物資券 辦星空電影院響應公益

高雄市議會連續14年舉辦寒冬送暖活動，今年共提供1533個經濟弱勢家庭2000元物資券，並加碼1000份價值500元物資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。