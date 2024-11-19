高雄岡山新政中心公辦都更案今簽約 日本建築大師隈研吾操刀設計

高雄市岡山行政中心公辦都更案今舉行簽約儀式，該都更案新址選定前峰國中東側機15用地，面積約1.4公頃，區公所、警察、消防、戶政、地政、清潔隊6行政機關搬進新址聯合辦公，原舊址土地亦將整合都更開發成商業區，預計投資81億元，創下全國第一個雙基地、雙開發公辦都更。

岡山行政中心公辦都更案今由副市長林欽榮與尚發營造股份有限公司執行長鍾育霖共同簽署，林欽榮指出，103年都市計畫已將機15做為遷建用地，未來新行政中心大樓坐落於此，闢建地上6層及地下 1層全新行政中心，合計基地面積達1萬650坪，平面停車場約200席、機車300席，尚發營造承諾無條件回贈220坪，未來可做為規畫日照或托嬰設施。

值得一提是，新行政中心邀請日本建築大師隈研吾操刀設計，落成後將是兼具綠建築、耐震及百年防洪的全新大樓，以後區公所、警察、消防、戶政、地政及清潔隊等單位，將進駐機15新行政中心合署辦公。

林欽榮表示，岡山位於北高雄科技S廊帶核心位置，為了滿足商業發展需求，提升公共行政服務效能，透過都市計畫二級二審將把區公所現址變更為商業區，增設兩處廣停與一處綠地，活絡岡山老街繁榮。

舊址商業區會開發3棟住商大樓，地上22至23層、地下5層共3棟住商大樓，透過人行道、綠帶及開發退縮空間，整體環境串連成優質住商徒步環境，另周邊兩處廣停提供至少32席汽車平面及70席機車停車位。

林欽榮說，兩基地同時興建預計2029年陸續完工，此次公辦都更加上RK1 聯開區，共有4處基地陸續啟動開發，商業與行政雙核心將為岡山帶來嶄新的城市新格局。

岡山區長陳振坤表示，現址機關用地內各行政單位建築老舊均超過40年，未來6機關進駐新大樓合署辦公，可望大幅提升行政聯繫及效率，讓區公所提供市民更優質的服務，而周邊共享開放空間也將成為市民的休憩場所。