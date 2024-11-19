影／綠鬣蜥氾濫…逛大街、啃食嫩葉 周春米：盡快捕捉為目標
外來種綠鬣蜥氾濫，除啃食農作物嫩葉，近期出現屏東市萬年溪畔、縣民公園，為防止範圍擴大，屏縣府農業處在萬年溪沿岸啟動夜間抓捕。縣長周春米今召開跨局處會議表示，「保護農作，避免鄉親驚嚇，應以全力捕捉移除為目標，經費沒有上限」。
屏東縣綠鬣蜥移除近年來都是全國之冠，去年移除數量達3.4萬隻，今年至11月15日移除3萬3871隻，預料今年移除數量將超過去年，綠鬣蜥移除數量創新高。
農民飽受綠鬣蜥之苦啃食嫩葉，未料近期綠鬣蜥出現在屏東市萬年溪畔、縣民公園等地，還有民眾拍下綠鬣蜥在市區逛大街過馬路。屏東縣府本月17、18日出動13人次蹲點，在萬年溪沿岸啟動夜間抓捕行動，兩日共獵捕43隻。
縣長周春米今19日召開跨局處會議，周春米強調，為保護農作，避免鄉親驚嚇，應以全力捕捉移除為目標，經費沒有上限，並指示後續由副縣長黃國榮擔任召集人，針對綠鬣蜥捕捉移除，召開會議擬定策略、列管，與中央聯繫，並鎖定公園、水域等熱點加強巡查、捕捉綠鬣蜥。
周春米說，綠鬣蜥是變溫動物，白天出來曬太陽，她指示水利處河川巡守人員巡守工作時，加強注意綠鬣蜥出沒範圍並即時通報農業處，將以現有團隊、及消防局人力、義消編組，強化捕捉及移除工作，鎖定縣內熱區執行捕捉移除，降低對民眾生活及農作收成的影響。
農業處指出，綠鬣蜥除造成農損嚴重，也擠壓原生種生存空間，農業部林業及自然保育署今年補助屏東獵捕綠鬣蜥經費344萬3000元，強化捕捉效能，縣府今年9月向中央爭取300萬元，除民眾通報後捕捉移除工作外，後續將針對水域區域加強巡查捕捉，呼籲民眾若看到綠鬣蜥可即時通報縣府農業處派員前往。
縣府農業處表示，近期南部各縣市皆面臨綠鬣蜥問題，縣府與中央共同擬出有效控制策略，避免族群數量持續擴增，提醒民眾，綠鬣蜥不會主動攻擊人，發現綠鬣蜥，可撥打1999為民服務專線或1959動物保護專線通報。
農業處說，後續將由縣府委託廠商派人到該處移除綠鬣蜥，如於農田或住家發現入侵綠鬣蜥也可自行捕捉，並將綠鬣蜥帶至消防局屏東分隊或潮州分隊兌換農特產品1份，近期加強綠鬣蜥出沒熱區巡查，希望能降低綠鬣蜥族群數量。
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