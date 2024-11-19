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綠鬣蜥出沒萬年溪畔 屏東縣府加強巡查熱區

中央社／ 屏東縣19日電

近期屏東市萬年溪畔、縣民公園等成為綠鬣蜥出沒熱點，屏東縣政府在萬年溪沿岸啟動夜間抓捕，17日、18日捕獲43隻，將持續加強巡查熱區。

屏東縣長周春米今天表示，綠鬣蜥繁殖能力強、野外幾乎沒天敵，主要出沒水域附近，為防止持續增生，縣府17日起加強巡捕力度，2天已巡捕3次、出動13人次。

她說，綠鬣蜥造成嚴重農損，擠壓原生種生存空間，農業部林業及自然保育署今年補助屏東獵捕經費新台幣344萬3000元；為強化捕捉效能，縣府9月向中央政府爭取300萬元，除例行性民眾通報後捕捉移除，後續將加強巡查水域區域，呼籲民眾如果看到綠鬣蜥，即時通報屏縣府農業處

農業處發布新聞稿表示，近期南部縣市面臨綠鬣蜥問題，今年截至11月15日屏東已移除3萬3871隻，縣府將與中央共同擬出有效控制策略，避免族群數量持續擴增，也提醒民眾，綠鬣蜥不會主動攻擊人，只要在縣內發現，可撥1999或1959通報。

農業處說，民眾通報後縣府委託廠商將派員前往移除，如果於農田或住家發現也可自行捕捉，帶到屏縣府消防局屏東分隊或潮州分隊換農特產品。縣府近期會加強巡查全縣熱區，期待雙管齊下，有效降低族群數量。

屏東縣政府 綠鬣蜥 農業處

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