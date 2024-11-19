高鐵南延被轟「要開去西子灣」 陳其邁：市區將辦說明會

高鐵南延可能翻盤改採經過高雄火車站的「高雄案」，近日中山大學校內舉辦座談會，與會的專家學者一片倒支持此案，議員張博洋批評為何影響最劇烈的三民區未辦說明會，高鐵是要進西子灣？市長陳其邁說，交通部年底前會與居民直接溝通。

中山大學公共事務研究所15日舉辦「從城市發展看高鐵南延的高雄方案」座談會，邀請南部大學城市規畫、交通運輸等領域專家學者討論。

張博洋質疑，透過媒體報導才得知明挖覆蓋範圍竟長達2.8公里，交通部承諾的說明會場次資訊不僅未於鐵道局官網公告，民眾難以得知，受影響住戶只能事後透過媒體得知專家們都說高鐵進市區好棒棒，然後就什麼資訊都沒了，這是哪門子的溝通說明？

張博洋表示，高雄車站站體及周邊工程歷經多年施工，地方居民雖然不便，但也始終耐心等待，期待它能為高雄注入新的活力，然而新的高鐵計畫卻未充分徵詢地方意見，周邊市民只能被動等待遠在台北的官員決定他們的命運，等同剝奪地方的發聲機會；若高鐵進市區是美事一樁，交通部就應該跟地方充分說明、充分溝通，而不是像現在這樣躲躲藏藏、遮遮掩掩，對於爭議不斷擠牙膏，不願完整說明。

針對民代意見，市長陳其邁今早參加AWS雲端產業峰會時受訪表示，高鐵南延到底採左營方案或高雄方案，需要經過專家評估及民眾意見參與，才能夠形成一個完整的解決方案，挑出最好方案來解決包括高鐵南延所碰到的技術或民眾權益等各項問題，他相信交通部會在專家會議結束後，陸續跟民眾意見直接溝通。

陳其邁透露，交通部已經有告知市府，時間點應該會在這個月或下個月，在今年年底會陸續跟民眾直接溝通，蒐集民眾意見；市政府比較在意的是，希望不管哪一個方案，希望都能夠減少對民眾權益的衝擊，如採取高雄方案，開挖方式要盡量減少明挖，保障民眾權益。