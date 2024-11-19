狂客音樂祭彭佳慧、黃明志、溫昇豪等卡司齊聚屏東

屏東縣政府今年首度辦「狂客音樂祭」，11月23、24日屏東縣內埔鄉六堆紀念公園熱鬧登場，以展現客家文藝活力為主題，邀請金曲歌王歌后、知名創作歌手等12組強力陣容輪番嗨唱，與客家產業特色市集。

文化處表示，「狂客音樂祭」演出卡司有客語金曲歌王羅文裕、出身屏東麟洛的金曲雙語歌后彭佳慧、老家在高樹的戲劇男神温昇豪，還有台語歌王陳雷、大馬音樂鬼才黃明志、草屯囝仔、旺福、潮州土狗、吉那罐子、Yappy、A_Root同根生與Jhall樂團等多位歌手共襄盛舉，將帶來拿手曲目，並融入客家歌曲，呈現跨界風格。

不只精彩的音樂演唱，現場更有超過50家特色美食與手作風格選物品牌進駐，匯聚餐飲、文創與精選好物，尤其是集結許多客家特色品牌，包括內埔在地店家「李董偶貴」特色芋頭粄及炊粿料理，米其林餐廳指定用肉的「東寶黑豬肉棧」，堅持選用台灣本土六堆黑豬，自然熟成打造風味甘甜的健康肉質，道地且多樣化在地美食，帶動屏東客家產業的能見度。

為期兩天的市集於下午4時開始，演唱會晚間6時登場，現場打造一座高達六米的裝置藝術，出自西班牙設計師兄弟Juan、Aleiandro的精心力作，集合多種在地元素，象徵著客家文化的活潑與多元。

縣府表示，「2024客家生活藝術節-狂客音樂祭」獲客委會支持，首次辦理大型客家音樂節，讓大眾深入了解客家文化底蘊與魅力，演出皆免費入場，邀請鄉親一起同樂，詳細資訊請上屏東藝遊粉絲專頁查詢。