高雄議會送弱勢家庭千元物資券 辦星空電影院響應公益

高雄市議會連續14年舉辦寒冬送暖活動，今年共提供1533個經濟弱勢家庭2000元物資券，並加碼1000份價值500元物資包，總金額達264萬；本周六23日並將在議會前庭廣場舉辦星空電影院，邀請市民觀看電影「路卡的夏天」，議長康裕成表示。希望透過送暖活動將愛心和溫暖的力量持續延伸，並激勵更多人關注及參與社會公益。

議長康裕成今日率跨黨派議員宣布，本月23日舉辦113年寒冬聯合送暖活動，有別於往年市集模式，今年在議會前庭廣場舉辦星空電影院「暖心FUN映 星空電影院」，放映曾入圍奧斯卡最佳動畫電影，由皮克斯團隊製作的「路卡的夏天」；康裕成說，這是一部大人小孩都喜歡的夏日童話寓言故事，在微涼的秋天夜晚，最適合全家一起觀賞。

在社會局、各區公所和社福團體轉介下，今年共接獲1632件個案，經複審評估後通過1533個經濟弱勢家庭，議會攜手高雄市慈善團體聯合總會，動員各慈善機構及企業，將對弱勢邊緣家庭發放每戶2000元物資券，並加碼1000份價值500元物資包，送暖金額達264萬2000元。累計14年來，議會匯聚社會愛心幫助2萬959戶弱勢家庭。

議會寒冬送暖活動自民國100年以來，迄今14年，康裕成表示。希望透過送暖活動將愛心和溫暖的力量持續延伸，並激勵更多人關注及參與社會公益，為弱勢家庭帶來希望。今年受贈家戶中，除經濟弱勢邊緣家庭，也針對就業弱勢、收入不穩、疾病及意外等陷入困境家庭伸出援手。