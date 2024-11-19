恆春刮起11級落山風…樹倒、路牌斜 居民：比颱風還大
全台受東北季風襲擊，中央氣象署發布12個縣市陸上強風特報，東北季風形成的「落山風」，從17日起開始狂吹，昨天一度達到11級堪比「輕颱」的威力，機車族怕被吹倒，路牌吹到傾斜，恆春鎮水舞廣場老樹不敵強風倒地。
中央氣象署預報本周是充滿東北季風一周。恆春居民形容，昨天狂風堪比颱風還強。今天較趨緩，但風勢仍強勁。
恆春分局仁壽派出所前，往台26線道路上，路牌被風吹到傾斜，恆春鎮水舞廣場前的老樹也不敵強風被吹倒。
恆春半島落山風發生在每年10月到隔年4月，有時威力堪比颱風，也是恆春半島旅遊的淡季。
根據中央氣象署南區氣象服務網站指出，恆春落山風是很有名的地區性風暴現象，是一種乾燥的強烈地面陣風，超過7、8級陣風的程度是很平常的事。風向一律是來自東北或北北東，對於恆春半島西岸而言，風是由山上吹向海上，當地人稱之為落山風。
落山風風力強、較乾燥、持續時間久，且氣溫經常比當地來得冷，是恆春半島特有的天氣現象。
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