隘寮長輩當主角！帶你玩屏東製作旅遊書、當活動關主

屏東縣內埔鄉隘寮社區長輩活力滿滿， 長輩們走出自家客廳，參與社區據點活動，今年走訪屏東熱門景點，從長輩視角「帶你玩屏東」，還製作長輩旅遊書，社區成果發表時長輩們化身闖關關主，展現不老精神。

屏東縣內埔鄉隘寮社區位在瑪家、三地門及內埔鄉交界，閩南、客家、原住民、平埔等族群在此交匯聚集，形成隘寮多樣的文化。

隘寮社區發展協會執行長潘玉燕說，社區積極發展地方特色，號召社區長輩走出自家客廳，來到「社區大客廳」，一起共學共食，社區從2020年水保署綠色照顧綠療育計畫開始，以生命回顧團體陪伴長輩檢視生命，並以生命記憶相互陪伴，長輩當主角，分享對土地深厚感情。

隘寮社區15名長輩們，今年走出社區，「帶你玩屏東」長輩們製作屏東旅遊書，除介紹家鄉，也將屏東土地與生命裡激盪美好故事一一記錄。

長輩們走訪屏東公園，對長輩們來說，這裡以前有孔雀、噴水池，是假日散步好去處，現今屏東公園每年耶誕節舉辦系列活動；沿山公路秘境的「勝利門」，爺奶害羞的說，這是以前男女很常約會地方，總是會說「約門見喔！」勝利門可能是跟情人，朋友齊聚的地方，現今變成觀光秘境，但是晚上有飆車族，可要注意安全。

長輩帶你玩屏東，還有寫到「牛角灣溪」，這是爺奶延年益壽絕招，每周找三天早上五點相約游泳，泡茶聊天，拉攏長輩最長久的友誼。

潘玉燕說，很多長輩一開始會歹勢，有的並不願意也不習慣，經由社區人的相互陪伴及鼓勵，他們漸漸打開心房，分享自己的生命歷程及幸福秘訣，看到原本感到孤獨的長輩們逐漸綻放笑容，是社區客廳最美好的經驗。

社區日前舉辦成果展，由社區長輩們擔任「關主」，向外界介紹他們心目中隘寮，還有周邊景點以自然風景。長輩們也以「獻老」為主題，當場露兩手真功夫，以當地特產的埔姜仔（黃荊）做粿，保證讓人食指大動。