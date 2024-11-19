聽新聞
0:00 / 0:00

高雄杉林大愛園區停車場 收費爆抗議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

2009年莫拉克風災造成許多人流離失所，慈濟基金會在高雄杉林大愛園區興建永久屋安置千餘受災戶，園區規畫3處免費公共停車場，日前市府與廠商簽約，將於12月1日起收費，居民不滿事前沒有任何溝通，昨赴停車場抗議。交通局說，地方無法達成共識，將會暫緩委外。

杉林大愛里族群多元，共聚集那瑪夏、甲仙、桃源、六龜等地居民，住民取得永久屋使用權，但只能繼承，無法買賣、租售，園區內規畫運動場、文化會所、教堂、廟宇、活動中心及學校等公共設施，生活功能完備。

大愛園區分成A區、B區、C區及小愛區，共有3座大型汽車停車場，百餘格停車位14年來免費使用，近日居民發現，停車場入口分別張貼紅色醒目布條，要求車主11月30日前把車子移走，下月1日開始收費停車，月繳800元、季繳2000元，臨停以次計費。

昨早市府委外廠商會同交通局人員前往會勘，數十里民聚集巴楠花部落中小學前方空地表達不滿，要求市府正視居民意見。

大愛里長賴東山表示，收費前完全未調查民意，更沒有收到市府公文，只見私人廠商掛布條告知停車場即將收錢，讓人難以信服。

C區居民說，園區巷道空間不大，如園區內停車場都要收費，大家會把車停到其他空間，恐造成道路空間狹窄，影響行車及公共安全。

交通局回應，今年5月里民大會決議，為改善占用問題，建議將停車場納入收費管理，交通局配合地方需求委託民間管理，因目前有多方意見，辦理會勘後尚無共識，將會暫緩委外。

停車場 桃源 溝通

延伸閱讀

獨／一杯咖啡4000元！ 興波咖啡「The Coffee One」熄燈

公車追撞死傷肇因缺工嚴重 蔣萬安重話：絕不能影響安全

八八風災永久屋住戶掄拳抗議 不滿公共停車場無預警收費

台大竹北校區延宕挨批 竹縣府：將配合大矽谷串聯AI園區

相關新聞

高雄新堀江徒步區 機車逼行人讓路

曾是高雄最熱鬧的新堀江商圈有設行人徒步區，下午到深夜禁止車輛進入，近期卻常有機車駛入，行人被迫「摩西分海」讓路，入口處的...

高雄杉林大愛園區停車場 收費爆抗議

2009年莫拉克風災造成許多人流離失所，慈濟基金會在高雄杉林大愛園區興建永久屋安置千餘受災戶，園區規畫3處免費公共停車場...

突然宣布新人事！高市府晚間發布「8區長調動」 明天即生效

高雄市政府今晚發布鳳山、仁武等8個行政區區長調動人事令，民政局副局長林清益調任高雄市政府參事，鳳山區公所區長石慶豐升任民...

金門縣府與中興大學合作 共推永續生態與農業發展

金門縣政府和國立中興大學今天簽署合作備忘錄，期能共同推動並建構金門縣永續生態環境及農業政策發展

高雄市濱線觀光列車「哈瑪星號」 駁二官網開賣

高雄市戶外鐵道博物館「哈瑪星鐵道園區」內，有逾30輛台灣鐵道史上各式珍貴車輛，文化局推出濱線觀光列車「哈瑪星號」將於11...

全線通車後運量成長！高雄輕軌單年度1000萬人次 提前達標

高雄輕軌系統今年元旦全線通車，也促使運量成長，高雄市捷運局今天表示，原本預計年底達成總運量達1000萬人次目標，經統計今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。