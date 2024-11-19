高雄新堀江徒步區 機車逼行人讓路

曾是高雄最熱鬧的新堀江商圈有設行人徒步區，下午到深夜禁止車輛進入，近期卻常有機車駛入，行人被迫「摩西分海」讓路，入口處的行人徒步區告示牌也遭塗鴉，讓人質疑告示牌效力；高市交通局說，會更新告示牌並報警揪出塗鴉者。

新堀江商圈以販售潮流服飾用品聞名，吸引年輕族群前往消費，近幾年因商圈轉移，人潮減少，理應在規定時段禁止機車禁入的徒步區，卻因人潮減少，常有機車違規進入。

讀者質疑，新堀江商圈入口處都設有告示牌，不僅有禁止進入的標示，還寫明下午14時到深夜23時，徒步區禁止停、駛汽機車，但在禁止車輛進入時段，仍會有機車出入，觀光客要閃身讓路給的機車，「相當困擾」。

記者實地勘察，商圈入口的行人徒步區告示牌遭不明人士塗鴉，機車騎進行人徒步區，逛街的觀光客被迫走向兩旁讓出道路，猶如「摩西分海」。吳姓遊客說，新堀江行人徒步區的告示牌被塗得亂七八糟，會讓人質疑是否仍具有效力。

新堀江商店街永續發展協會總幹事楊翔茗說，新堀江徒步區設置多年，觀光客不會騎車進來，最近可能是商圈內住戶要騎車出門，或外送員送餐、商家要卸貨，通常都很快離開，影響不大。

交通局表示，商圈的行人徒步區告示牌遭人塗鴉，將報警揪出汙損者並依法遏止，也會盡快請廠商更新告示牌。警方說，2022年與今年6月分別偵破兩起不同嫌疑人在新堀江商圈塗鴉，訊後都依社維法函送裁罰，行人徒步區告示牌是否相同人所為，將展開調查。

經發局表示，為活絡新堀江商圈經濟，市府配合大型演唱會發行夜市商圈券，每次均納入新堀江商圈，引入歌迷振興經濟，下月14日將辦「TSL滑板全國企業巡迴賽-資格賽雄站」，可望吸引滑板愛好者及年輕人到新堀江觀賽購物；中央公園也將辦聖誕生活節，從耶誕節至跨年推出商圈消費串連活動，從今年熱鬧至明年。