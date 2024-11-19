創舉！台團隊進北冰洋 取得水文資料

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
北冰洋研究團隊使用鑽洞機鋸子鑿洞後，將科儀設備固定在海冰上進行海流量測，背景則為極星號。圖／國海院提供
北冰洋研究團隊使用鑽洞機鋸子鑿洞後，將科儀設備固定在海冰上進行海流量測，背景則為極星號。圖／國海院提供

歷經1年努力，國家海洋研究院與中山大學海洋科學系合作，8月由國海院代表台灣搭乘國際知名「極星號」破冰船（RV Polarstern），前往北緯80度以北的北冰洋海域進行2個月海洋科學探險，取得珍貴水文資料，這是台灣海洋研究單位創舉。

國海院院長陳建宏說，2022年6月25日國海院、中央大學與波蘭哥白尼大學合作，在北極冷岸群島的史匹茲卑爾根島朗伊爾城，成立台灣極地研究站，掛上國旗牌匾，為台灣首度在北極成立研究站。如今再度有機會跨國合作，深入北冰洋研究，凸顯台灣「極地海洋科學」獲得國際肯定。

國海院副研究員傅科憲抵達北緯90度北極點。圖／國海院提供
國海院副研究員傅科憲抵達北緯90度北極點。圖／國海院提供

參與北冰洋海洋科學航次的國海院副研究員傅科憲說，這次有12國53名研究人員登船。極星號從挪威出發，向北深入北冰洋航行逾1萬2000公里，進行一系列海洋與海冰上調查作業，希望了解全球氣候變遷影響下北冰洋海洋動力與環境變遷。

台灣科學家負責觀測與分析研究船航線上的溫度與鹽度垂直剖面、海流等水文資料，後續研究分析，有助深入了解全球氣候變遷機制並增預測能力。

傅科憲說，這航次中有許多令人印象深刻的事，發現正在冰上覓食的野生北極熊、穿著非常厚重的防寒衣在海冰上作業、在北緯90度的北極點進行一系列科研活動，以及返航時遇強烈磁爆有機會能看到極光等等。

國立中山大學海洋科學系助理教授方盈智指出，這次參與跨國合作，展現台灣積極關注全球性議題與極區海洋環境改變，將促成更多國際合作。

中山大學 北極熊 極地

延伸閱讀

與歐普拉座談燒逾8千萬 賀錦麗耗鉅資競選吞敗引質疑

12強賽／WBSC給冠軍150萬美元獎金 中華晉4強團隊至少35萬美元

Toyota的中國野望！目標2030年中國市場年產300萬輛車

文化平權巡演最終站花蓮 優人神鼓獻「聽海之心」

相關新聞

創舉！台團隊進北冰洋 取得水文資料

歷經1年努力，國家海洋研究院與中山大學海洋科學系合作，8月由國海院代表台灣搭乘國際知名「極星號」破冰船（RV Polar...

高雄杉林大愛園區停車場 收費爆抗議

2009年莫拉克風災造成許多人流離失所，慈濟基金會在高雄杉林大愛園區興建永久屋安置千餘受災戶，園區規畫3處免費公共停車場...

高雄新堀江徒步區 機車逼行人讓路

曾是高雄最熱鬧的新堀江商圈有設行人徒步區，下午到深夜禁止車輛進入，近期卻常有機車駛入，行人被迫「摩西分海」讓路，入口處的...

突然宣布新人事！高市府晚間發布「8區長調動」 明天即生效

高雄市政府今晚發布鳳山、仁武等8個行政區區長調動人事令，民政局副局長林清益調任高雄市政府參事，鳳山區公所區長石慶豐升任民...

金門縣府與中興大學合作 共推永續生態與農業發展

金門縣政府和國立中興大學今天簽署合作備忘錄，期能共同推動並建構金門縣永續生態環境及農業政策發展

高雄市濱線觀光列車「哈瑪星號」 駁二官網開賣

高雄市戶外鐵道博物館「哈瑪星鐵道園區」內，有逾30輛台灣鐵道史上各式珍貴車輛，文化局推出濱線觀光列車「哈瑪星號」將於11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。