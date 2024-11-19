創舉！台團隊進北冰洋 取得水文資料
歷經1年努力，國家海洋研究院與中山大學海洋科學系合作，8月由國海院代表台灣搭乘國際知名「極星號」破冰船（RV Polarstern），前往北緯80度以北的北冰洋海域進行2個月海洋科學探險，取得珍貴水文資料，這是台灣海洋研究單位創舉。
國海院院長陳建宏說，2022年6月25日國海院、中央大學與波蘭哥白尼大學合作，在北極冷岸群島的史匹茲卑爾根島朗伊爾城，成立台灣極地研究站，掛上國旗牌匾，為台灣首度在北極成立研究站。如今再度有機會跨國合作，深入北冰洋研究，凸顯台灣「極地海洋科學」獲得國際肯定。
參與北冰洋海洋科學航次的國海院副研究員傅科憲說，這次有12國53名研究人員登船。極星號從挪威出發，向北深入北冰洋航行逾1萬2000公里，進行一系列海洋與海冰上調查作業，希望了解全球氣候變遷影響下北冰洋海洋動力與環境變遷。
台灣科學家負責觀測與分析研究船航線上的溫度與鹽度垂直剖面、海流等水文資料，後續研究分析，有助深入了解全球氣候變遷機制並增預測能力。
傅科憲說，這航次中有許多令人印象深刻的事，發現正在冰上覓食的野生北極熊、穿著非常厚重的防寒衣在海冰上作業、在北緯90度的北極點進行一系列科研活動，以及返航時遇強烈磁爆有機會能看到極光等等。
國立中山大學海洋科學系助理教授方盈智指出，這次參與跨國合作，展現台灣積極關注全球性議題與極區海洋環境改變，將促成更多國際合作。
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