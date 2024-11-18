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突然宣布新人事！高市府晚間發布「8區長調動」 明天即生效

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府今晚發布鳳山、仁武等8個行政區區長調動人事令。圖為高雄市政府外觀照。本報資料照
高雄市政府今晚發布鳳山、仁武等8個行政區區長調動人事令。圖為高雄市政府外觀照。本報資料照

高雄市政府今晚發布鳳山、仁武等8個行政區區長調動人事令，民政局副局長林清益調任高雄市政府參事，鳳山區公所區長石慶豐升任民政局副局長，仁武區公所區長吳茂樹調任鳳山區公所區長，這波新人事明天生效。

市府指出，前金區公所主任秘書陳瑞勇升任仁武區公所區長，大寮區公所區長黃伯雄調任運動發展局專門委員，客家事務委員會主任秘書鍾炳光調任大寮區公所區長，三民區公所區長宋貴龍調任客家事務委員會主任秘書。

此外，旗津區公所區長羅長安調任三民區公所區長，路竹區公所主任秘書張淑貞升任旗津區公所區長，旗山區公所區長謝健成升任兵役處處長，旗山區公所主任秘書莊家柔升任旗山區公所區長，梓官區公所區長黃瑞財調任永安區公所區長，民政局科長陳毓君調任梓官區公所區長。

市長陳其邁表示，高雄面積廣大、業務繁複，透過例行性職務調動，讓文官能有更多歷練、熟悉各項職責，強化為民服務能量。市府表示，這波人事調動19日起生效。

仁武區公所區長吳茂樹調任鳳山區公所區長。圖／取自仁武區公所官網
仁武區公所區長吳茂樹調任鳳山區公所區長。圖／取自仁武區公所官網
鳳山區公所區長石慶豐升任民政局副局長。圖／取自鳳山區公所官網
鳳山區公所區長石慶豐升任民政局副局長。圖／取自鳳山區公所官網
大寮區公所區長黃伯雄調任運動發展局專門委員。圖／取自大寮區公所官網
大寮區公所區長黃伯雄調任運動發展局專門委員。圖／取自大寮區公所官網

客家 陳其邁 高雄市

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