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高雄市濱線觀光列車「哈瑪星號」 駁二官網開賣

中央社／ 高雄18日電
高雄市戶外鐵道博物館「哈瑪星鐵道園區」內，有逾30輛台灣鐵道史上各式珍貴車輛，文化局推出濱線觀光列車「哈瑪星號」，從舊打狗驛月台乘車，18日中午起在駁二官網開賣，30日啟程。圖／高雄市文化局提供（中央社）
高雄市戶外鐵道博物館「哈瑪星鐵道園區」內，有逾30輛台灣鐵道史上各式珍貴車輛，文化局推出濱線觀光列車「哈瑪星號」，從舊打狗驛月台乘車，18日中午起在駁二官網開賣，30日啟程。圖／高雄市文化局提供（中央社）

高雄市戶外鐵道博物館「哈瑪星鐵道園區」內，有逾30輛台灣鐵道史上各式珍貴車輛，文化局推出濱線觀光列車「哈瑪星號」將於11月30日啟程，車票今天中午起在駁二官網正式開賣。

高雄市長陳其邁表示，哈瑪星鐵道園區是台灣南部鐵道發源地，此次「濱線啟程」計畫從全台蒐羅火車車輛展示，並設計全新觀光列車搭乘體驗，向這條百年鐵道致敬，也為高雄市百歲慶生，未來園區更將成為具代表性的鐵道文化展演場所。

高雄市文化局今天新聞稿指出，11月30日啟程的濱線觀光列車「哈瑪星號」訂於每週六、日及國定假期間發車，每日開出14班次，從舊打狗驛月台乘車，沿途行經北號誌樓、公園陸橋、高雄港檢車分段，穿梭哈瑪星鐵道園區的百年風華。

此外，每月首週六的第1班列車，將推出蒸汽限定版「SL哈瑪星號」，復刻蒸汽火車再次動起來的鐵道風景。為了配合「哈瑪星號」啟程，將在11月30日至12月15日連續3個週末在哈瑪鐵道園區舉辦鐵道市集等活動邀民眾同歡。

文化局表示，濱線觀光列車「哈瑪星號」車票已於今天中午12時在「駁二官網-駁二選物」線上開賣，首波預購至年底班次，文化局未來也將於每月1日線上開售次1個月的班次，並保留席次供民眾於發車期間在舊打狗驛月台現場購票。

哈瑪星號票價為每人新台幣99元，蒸汽火車限定版（非蒸汽帶動）票價則為每人150元，另外有搭配哈瑪星駁二線小火車套票，詳情可至駁二官網（https://pier2.org/CoastalRailway/）查詢。

此外，此次企劃也展出許多與台灣工業息息相關的火車，包括工程平車、敞車、貨車移動機、蒸汽機車等。曾在2003年至2006年塗裝成「嘟嘟火車」行駛於高雄第一臨港線的柴聯自強號DR2900型列車，也變成為新潮店面空間。

位於哈瑪星鐵道園區檢修車棚的DR2909、DR2955車廂，則由烘焙品牌「厚里Horli baking」進駐，開出全台第1間實體門市。鄰近輕軌哈瑪星站的DR2010則成為「SNOW雪諾義式冰淇淋」新據點，提供療癒冰品給造訪園區的遊客。

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