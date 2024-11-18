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哈瑪星代天宮池府千歲聖誕 陳其邁恭賀並感謝神尊護佑高雄

中央社／ 高雄18日電
高雄市長陳其邁今天與多名民代到鼓山區「代天宮」出席揭匾儀式，恭賀池府千歲聖誕千秋，感謝神尊護佑高雄度過風災，同時歡迎民眾走訪廟宇及周邊地景，感受地方人文歷史特色。中央社
高雄市長陳其邁今天與多名民代到鼓山區「代天宮」出席揭匾儀式，恭賀池府千歲聖誕千秋，感謝神尊護佑高雄度過風災，同時歡迎民眾走訪廟宇及周邊地景，感受地方人文歷史特色。中央社

高雄市陳其邁今天與多名民代到鼓山區「代天宮」出席揭匾儀式，恭賀池府千歲聖誕千秋，感謝神尊護佑高雄度過風災，同時歡迎民眾走訪廟宇及周邊地景，感受地方人文歷史特色。

陳其邁表示，代天宮所在地曾是日治時期高雄市役所，他笑稱「自己是回娘家」，感謝駐駕的五府千歲、池府千歲及清水祖師等神尊神威廣佑，護佑高雄平安度過風災、市運昌隆，邁向下一個百年，另外，廟宇經過5年重建，保留不少國寶級書法、石雕及彩繪作品。

陳其邁指出，鼓山區「哈瑪星」一帶是高雄發跡的源起、歷史文化中心，是日治時期最繁華的地方，周圍有原高雄港站的鐵道故事館（舊打狗驛故事館）、愛國婦人館、武德殿、鼓山魚市場等富有歷史意義景點，周邊還有各式美食小吃，歡迎民眾走訪哈瑪星，來趟深具教育意義的歷史之旅。

依高雄市政府資料，哈瑪星代天宮肇建於民國40年間，主要信仰為五府千歲，廟前建有華美牌樓，廟體建築採華南式廟宇造型，重簷歇山式的廟頂上，剪黏裝飾雕工精巧細膩，殿內彩繪雕刻訴說十八羅漢、萬仙大會等民間傳統故事，為地方居民信仰中心及集會場所。

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