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八八風災永久屋住戶掄拳抗議 不滿公共停車場無預警收費

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄大愛園區內ABC三區的公共停車場即將收費，引發居民不滿。記者徐白櫻／攝影
高雄大愛園區內ABC三區的公共停車場即將收費，引發居民不滿。記者徐白櫻／攝影

2009年莫拉克風災造成許多人流離失所，也有不少人的住處被劃入土石流潛勢區，為此慈濟基金會在高雄杉林大愛園區興建永久屋安置千餘受災戶，園區內共規畫三處免費公共停車場，不料日前市府與廠商簽約將於12月1日起收費，數十居民不滿事前沒有任何溝通及說明，今早赴停車場抗議。交通局說，地方無法達成共識，將會暫緩委外。

杉林大愛里族群多元，共聚集那瑪夏、甲仙、桃源、六龜等地居民，住民取得永久屋使用權，但只能繼承，無法買賣、租售，園區內規畫運動場、文化會所、教堂、廟宇、活動中心及學校等公共設施，生活功能完備。

大愛園區分成A區、B區、C區及小愛區，共有三座大型汽車停車場，百餘格停車位14年來免費使用，豈料居民近日發現，停車場入口分別張貼紅色醒目布條，要求車主11月30日前把車子移走，下月1日開始收費停車，月繳800元、季繳2000元，臨停以次計費。

今早市府委外廠商會同交通局人員前往現場會勘，數十里民聚集巴楠花部落中小學前方空地表達不滿，要求市府正視居民意見。

大愛里長賴東山表示，收費前完全未調查民意，更沒有收到市府公文，只見私人廠商掛布條告知停車場即將收錢，讓人難以信服。

C區居民說，園區巷道空間不大，如果園區內所有停車場都要收費，大家會把車停到其他空間，恐造成道路空間狹窄，影響行車及公共安全。

交通局回應，今年5月里民大會決議，為改善占用問題，建議將停車場納入收費管理，交通局配合地方需求委託民間管理，惟因目前有多方意見，今天辦理會勘，尚無共識，將會暫緩委外。

高雄大愛園區內ABC三區的公共停車場近日突然張掛紅色布條，居民看見才發現市府已經委外經營，事前完全未溝通，引發居民不滿。記者徐白櫻／攝影
高雄大愛園區內ABC三區的公共停車場近日突然張掛紅色布條，居民看見才發現市府已經委外經營，事前完全未溝通，引發居民不滿。記者徐白櫻／攝影
高雄大愛園區內ABC三區的公共停車場即將收費，數十名居民在廣場上高喊抗議。圖／讀者提供
高雄大愛園區內ABC三區的公共停車場即將收費，數十名居民在廣場上高喊抗議。圖／讀者提供

停車場 桃源 溝通

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