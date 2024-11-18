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強化免疫 屏東長者流感、新冠疫苗雙打送200元商品卡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局即日起至11月30日推出長者雙打獎勵，同時接種流感及新冠疫苗，即可獲得200元等值商品卡，送完即止。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣政府衛生局即日起至11月30日推出長者雙打獎勵，同時接種流感及新冠疫苗，即可獲得200元等值商品卡，送完即止。圖／屏東縣府衛生局提供

為鼓勵民眾「左流右新」接種疫苗以及早獲雙重保護力，屏東縣政府衛生局從即日起至11月30日推出長者雙打獎勵，設籍屏東縣65歲以上民眾，持健保卡及身分證至縣內衛生所、社區接種站及公費疫苗合約院所，同時接種流感及新冠疫苗，即可獲得200元等值商品卡，送完即止。

衛生局表示，今年流感併發重症確定病例數及死亡數均創10年新高，年齡層以65歲以上為多，且死亡個案均未接種本季流感疫苗，截至11月15日屏東長者流感疫苗接種涵蓋率僅44.0%，社區群體保護力尚顯不足，難以防範新一波疫情帶來的衝擊。

衛生局提醒，守護健康千萬不能等，呼籲民眾在流行期前儘早完成二種疫苗接種，才能有效降低感染後發生重症和死亡風險。流感及新冠疫苗可同時施打，不會增加身體負擔、也不會影響疫苗效果，「左流右新」一次輕鬆獲雙重保護力。

衛生局表示，流感及新冠病毒持續演變，接種本年度流感及新冠（JN.1）疫苗才能發揮預防效果。目前新冠疫苗已開放全民接種（年滿6個月以上），除感染高風險族群（65歲以上、學生、嬰幼兒及具潛在疾病者等）應盡早接種外，呼籲其他家庭成員也要接種，降低感染風險。預防接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網查詢

新冠疫苗 流感疫苗 衛生局

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