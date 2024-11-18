牡丹社事件150年 屏東國際講座、歷史走讀12月登場

紀念牡丹社事件150週年，屏東縣府預計12月12日至13日在牡丹鄉舉辦國際講座交流會，活動開放報名，將由台日學者帶領民眾探索台日歷史連結；也有歷史走讀，讓參加者更加身歷其境。

屏東縣政府行政暨研考處發布新聞稿表示，為紀念牡丹社事件150週年，並深入了解牡丹社事件歷史背景及國際意涵，舉辦牡丹社事件國際講座交流會，活動包含12月12日在牡丹水庫會議室舉行國際講座，及12月13日牡丹社事件歷史走讀，為民眾提供獨特學習機會。

研考處表示，國際講座是活動重頭戲，邀請多名來自日本與台灣的知名學者專家，分享對於牡丹社事件的深入研究與獨特見解。日本紀實文學作家平野久美子將以現今沖繩、長崎角度看當年牡丹社事件；大東文化大學社會系教授暨資深媒體人野嶋剛將以3名外國記者視角，解析1874年他們在恆春半島目擊了什麼；來自日本宮古島市議會的議員上里樹，將分享牡丹社事件宮古島後裔的歷史傳承。

台灣方面，研考處指出，中央研究院民族學研究所專任研究人員黃智慧與台灣史研究所副研究員林文凱將從民族學及歷史學角度，介紹牡丹社事件對台灣的意義與影響；牡丹國小老師高加馨將以當地排灣族人觀點，闡述牡丹社事件歷史及文化軌跡，期許未來不同民族間都能彼此尊重與理解。

為讓參加者更加身歷其境，研考處表示，走讀活動將帶領參加者實地探訪與牡丹社事件相關地點，走進歷史現場，深入了解當地文化、風土人情，以及更多事件背後故事與意涵，增進對台灣歷史的認識與反思。