影／綠鬣蜥現身市區逛大街 屏東縣今年已捕捉3萬多隻
外來種綠鬣蜥肆虐，屏東縣幾乎各處都有綠鬣蜥蹤跡，有民眾日前經過屏東市區民生路長春橋時，看到一隻綠鬣蜥在他面前過馬路，過程中也有遇到其他汽機車往來，綠鬣蜥「逛大街」過馬路，民眾直擊說「這隻很大隻，出來曬太陽」。
有網友日前經過屏東市民生路長春橋，萬年溪畔，看到一隻綠鬣蜥從他眼前經過，在大馬路上慢慢經過，過程中還有遇到其他汽機車往來，綠鬣蜥緩慢的爬過去，最後爬到一旁人行道上，民眾直擊說「很大隻，出來曬太陽」。
屏東縣府農業處指出，屏東市萬年溪兩岸、千禧公園等是綠鬣蜥出沒熱點，昨天、今天都有到場捕捉，各捕到一隻，今天晚間會在萬年溪沿案啟動夜間抓捕行動。今年1月至今，全縣抓捕綠鬣蜥數量3萬多隻，尚未超越去年3.4萬多隻。
農業處指出，綠鬣蜥喜歡棲息在有水道（溪流）、魚塭或水塘附近的樹上，屏東縣33鄉鎮市8個鄉鎮市是熱區，屏東市、潮州鎮、萬丹、竹田、麟洛、九如、 新園與鹽埔鄉等，其他鄉鎮亦有零星。去年度統計捕捉最多為潮州鎮、萬丹鄉及竹田鄉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言