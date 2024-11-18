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高市議員林智鴻率團赴美 推動韌性城市防災合作

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員林智鴻會同消防署、警政署及高雄市代表團前往美國奧勒岡州交流。圖／林智鴻服務處提供
高雄市議員林智鴻會同消防署、警政署及高雄市代表團前往美國奧勒岡州交流。圖／林智鴻服務處提供

為強化台美防災合作及韌性城市發展，高雄市議員林智鴻會同高雄市消防局及高雄市紅十字會救難大隊前往美國奧勒岡州觀摩及參與演習。林智鴻說，此行9天將觀摩複合型自然災害應變演習及專業交流，有助高雄市推動更多元化的應變策略。

奧勒岡州人類服務部韌性與應急管理辦公室（OREM）舉辦「Able Readiness」系列演習，台灣代表團11月19日至27日赴美，主要參加專業討論與圓桌會議，深入了解多領域的防災協作機制，以及公私部門和民間、軍事的合作模式。

林智鴻表示，高雄市今年遭遇凱米颱風造成多地淹水、山陀兒風災大量樹木倒塌，複合性災難的挑戰愈來愈多，必須在防災準備及應變措施上持續精進。

林智鴻說，此行是希望觀摩奧勒岡州的災害應變及復原策略，透過雙邊交流，學習美國的最佳實踐，另外結合我們的本土經驗，強化城市的防災韌性。

演習 美國 高雄市

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