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屏東崎峰海灘夜半百人送王 南州迎王圓滿落幕

中央社／ 屏東縣18日電

屏東三大迎王平安祭典壓軸場南州迎王，今天凌晨在林邊鄉崎峰海灘舉行送王儀式。廟方為王船添載後，於凌晨4時許燃砲引火，百名信徒一同恭送大千歲，祭典圓滿落幕。

南州迎王平安祭典為甲辰正科屏東三大迎王壓軸場，昨晚循傳統在南州鄉溪洲代天府舉行「36青刀巷龍虎平安橋祭改」、王船法會、合瘟押煞、中軍府夜審等儀式後，廟方午夜0時許將王船拖往超過10公里路程外的崎峰海灘舉行送王儀式。

午夜的崎峰海灘人山人海，擠滿了等待觀看儀式的民眾。王船拖運途中，船尾也跟著一長串隨香客機車車流。線上觀看直播民眾超過500人，有人對機車隨香畫面嘖嘖稱奇；也有人說，不能回家的南州人也能一起參與「真是太好了」。

王船、神轎於1時30分左右浩浩蕩蕩抵達，廟方將王船吊掛至定位，接著開始王船添載，以人力接龍方式在船身周圍堆疊金紙、祭品。傳統上天庫搬運忌諱女性參與，不過南州迎王祭協助搬運人員不限男女；受少子化衝擊與人口外流影響，溪洲代天府性別忌諱淡化，也可見於迎王期間允許女性參與遷船、過火儀式。

王船添載完成後，廟方於4時15分燃炮，火舌襲捲船身，象徵代天巡狩秦府大千歲上天庭繳旨，並帶走境內厄運、瘟煞，王船中桅在5時41分左右倒下。廟方表示，千歲爺在祭典結束後仍須往返天上人間下察人間善惡、上達天聽、代天宣化，以及保境安民。

廟方說，為感念千歲爺恩澤庇佑，鄉賢達興建「太歲殿」供奉科年太歲爺。在新科大千歲蒞臨後，即更換太歲爺姓氏供奉，所以坊間王爺信徒，每到三年一科南州迎王會說「迎新王送舊王」，其實是上科代天巡狩王爺與新科代天巡狩王爺做職責交接。代天巡狩王爺，可自由往返天上人間，所以沒有另作送舊王儀式。

王船 迎王

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