快訊

減少無照駕駛…交通部修法重罰 致死或重傷終身禁考照

恐怖！高雄明鳳街蚯蚓大軍來襲 網：這族群看到最開心

空軍將擴編愛國者MSE飛彈營 採購程序在台在美都是謎

聽新聞
0:00 / 0:00

會16蹲也不行！高雄鳳山人發動罷免許智傑 陳其邁說話了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄鼓山哈瑪星代天宮今舉辦池府千歲聖誕祝壽揭匾儀式。記者郭韋綺／攝影
高雄鼓山哈瑪星代天宮今舉辦池府千歲聖誕祝壽揭匾儀式。記者郭韋綺／攝影

立委許智傑是民進黨角逐高雄市長人選之一，日前他在一份網路民調奪冠，支持者理由是他會16蹲，不過持反對意見的認為許智傑背棄選民，決定發動罷免；被問到高雄又見罷免，高雄市長陳其邁今出席活動被問到高雄又見罷免，他笑笑點名身旁立委黃捷說「應該要問她比較有經驗」。

鼓山區哈瑪星代天宮今慶祝池府千歲聖誕，市長陳其邁、立委黃捷、市議員李喬如和簡煥宗出席祝壽揭匾儀式，但最近台灣基進黨一份網路民調「2026高雄市長初選：你支持誰？」成了民進黨內熱門話題，民調結果顯示表態5人的支持度，許智傑囊括超過4成票數奪冠。

對於這份民調，有鳳山在地人甚表不認同，認為許智傑是「落跑立委」選市長，決定發動罷免，讓他下台，今天罷免總部在鳳山正式啟動；許智傑則回應會正面迎戰。

今被問到高雄又見罷免，陳其邁先是說身旁的黃捷被罷免過，應該要問她比較有經驗，接著再為許智傑緩頰說，高雄立委一直都有在為高雄發聲，在國會表現也都非常好，但選舉罷免權是國民基本權利「這個我們就尊重」。

高雄市長陳其邁（中）今受訪被問到罷免活動，她說要應該要問立委黃捷（左三）比較有經驗。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（中）今受訪被問到罷免活動，她說要應該要問立委黃捷（左三）比較有經驗。記者郭韋綺／攝影

罷免 許智傑

延伸閱讀

高雄一半立委要選市長 鳳山市民怒了發動罷免

高雄市長初選網路民調許智傑奪冠 陳其邁這樣說

高雄市長綠營5表態參選人民調出爐 柯志恩回應了

2026高雄市長競爭激烈！議員自辦網路民調 跳16蹲的他獲「4成支持」

相關新聞

高雄一半立委要選市長 鳳山市民怒了發動罷免

高雄有八席民進黨立委，其中四人表態爭取2026市長提名，鳳山市民朱磊不滿選區立委許智傑「帶職參選」、服務處常關門，背棄參...

恐怖！高雄明鳳街蚯蚓大軍來襲 網：這族群看到最開心

高市前鎮區明鳳二街、五街及一帶16日出現大量蚯蚓在馬路、騎樓到處爬的恐怖景象，網友看到蚯蚓大軍來襲的畫面，直說「嚇死人」...

高市議員林智鴻率團赴美 推動韌性城市防災合作

為強化台美防災合作及韌性城市發展，高雄市議員林智鴻會同高雄市消防局及高雄市紅十字會救難大隊前往美國奧勒岡州觀摩及參與演習...

會16蹲也不行！高雄鳳山人發動罷免許智傑 陳其邁說話了

立委許智傑是民進黨角逐高雄市長人選之一，日前他在一份網路民調奪冠，支持者理由是他會16蹲，不過持反對意見的認為許智傑背棄...

屏東王船化為公共藝術 南州人手做幸福王船暖送老車站

屏東「迎王船」祭典在今日凌晨的「南州燒王船」儀式中畫下句點。然而當遊客來到屏東南州車站，抬頭一看，天花板掛滿「幸福王船」...

補選起跑 屏東縣新埤鄉長明年1月11日投票

屏東縣新埤鄉長潘和源因違反選罷法，全案定讞遭解職，因鄉長任期超過2年，將展開補選作業，屏東縣選委會公告指出，第19屆新埤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。