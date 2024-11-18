會16蹲也不行！高雄鳳山人發動罷免許智傑 陳其邁說話了

立委許智傑是民進黨角逐高雄市長人選之一，日前他在一份網路民調奪冠，支持者理由是他會16蹲，不過持反對意見的認為許智傑背棄選民，決定發動罷免；被問到高雄又見罷免，高雄市長陳其邁今出席活動被問到高雄又見罷免，他笑笑點名身旁立委黃捷說「應該要問她比較有經驗」。

鼓山區哈瑪星代天宮今慶祝池府千歲聖誕，市長陳其邁、立委黃捷、市議員李喬如和簡煥宗出席祝壽揭匾儀式，但最近台灣基進黨一份網路民調「2026高雄市長初選：你支持誰？」成了民進黨內熱門話題，民調結果顯示表態5人的支持度，許智傑囊括超過4成票數奪冠。

對於這份民調，有鳳山在地人甚表不認同，認為許智傑是「落跑立委」選市長，決定發動罷免，讓他下台，今天罷免總部在鳳山正式啟動；許智傑則回應會正面迎戰。